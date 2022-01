Diferenţe economice importante între sudul şi estul ţării

Zona de sud a ţării, împărţită acum în 3 regiuni de dezvoltare, Sud Muntenia, S-V Oltenia şi Bucureşti Ilfov, produce aproape jumătate din produsul intern brut al ţării. În schimb, estul, adică regiunile N-E şi S-E, inclusiv judeţele din Dobrogea, abia acoperă un sfert din PIB.

Dacă raportăm acest indicator la numărul locuitorilor obţinem un reper important pentru nivelul de trai al oamenilor.

Cele mai recente date arată că estul se află semnificativ sub media naţională în această privinţă. Are un PIB pe cap de locuitor sub 9000 de euro, faţă de 15.000, cât are sudul. Cu un vârf de 26 de mii în Bucureşti-Ilfov, cea mai bogată zonă a ţării, care influenţează mult acest decalaj între est şi sud.

Cum se vede dezvoltarea în salariile încasate de oameni? Ei, bine, în Moldova, aşa cum am definit-o, ca zonă de est a ţării, salariul mediu NET e de aproape 3.000 de lei. În timp ce în sud depăşeşte 3.400 de lei. Aici e de menţionat că în Teleorman şi Ialomiţa salariile sunt mai mici decât în judeţele din est.

În privinţa şomajului, estul are o rată medie de 5%, în timp ce în sud aceasta este sub 4%. Ambele, peste media naţională. Şi aici e de semnalat că judeţele din sud vest au o rată a şomajului de peste 6%, adică mai mare decât în regiunile din Moldova.

Dezvoltarea economică - PIB

Total economie: 1.116,8 mld lei

Regiunea Nord-Est: 117,9 mld. lei

Regiunea Sud-Est: 114,5 mld. lei

Regiunea Sud Muntenia: 131,5 mld. lei

Regiunea Sud Vest Oltenia: 86,4 mld. lei

Regiunea Bucureşti-Ilfov: 297,7 mld. lei

PIB pe cap de locuitor

Total economie: 11.904 euro

Regiunea Nord-Est: 7.644 euro

Regiunea Sud-Est: 9.997 euro

Regiunea Sud Muntenia: 9.414 euro

Regiunea Sud Vest Oltenia: 9.380 euro

Regiunea Bucureşti-Ilfov: 26.022 euro

Salarii

Total economie: 3.323 lei

Regiunea Nord-Est: 3.039 lei

Regiunea Sud-Est: 2.839 lei

Regiunea Sud Muntenia: 2.989 lei

Regiunea Sud Vest Oltenia: 2.962 lei

Regiunea Bucureşti-Ilfov: 4.302 lei

Şomaj

Total economie: 3,6%

Regiunea Nord-Est: 4,9%

Regiunea Sud-Est: 5,1%

Regiunea Sud Muntenia: 4,2%

Regiunea Sud Vest Oltenia: 6,1%

Regiunea Bucureşti-Ilfov: 1,2%

Sursa: CNSP, 2021

