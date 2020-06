Dicţionarul Merriam-Webster va modifica definiţia cuvântului "rasism" la sugestia unei tinere recent absolvente a Universităţii Drake

Recent absolventă a Universităţii Drake (Iowa), Kennedy Mitchum a contactat venerabila instituţie, care îşi publică dicţionarele începând din 1847, pentru a propune o actualizare.

''Le-am spus că ar trebui să includă faptul că un grup de oameni face obiectul unei opresiuni sistematice. Nu este doar: nu-mi place de cineva'', a explicat ea pentru canalul local KMOV (afiliat CBS).

La solicitarea AFP, directorul editorial al Merriam-Webster, Peter Sokolowski, a confirmat că definiţia va fi modificată după interacţiunea cu Kennedy Mitchum.

El a amintit că a doua dintre cele trei definiţii ale cuvântului rasism a preluat deja acest concept ''şi îl vom face şi mai clar în următoarea noastră versiune''.

În versiunea actuală a celei de-a doua definiţii, rasismul este o ''doctrină sau program politic bazat pe rasism şi care vizează aplicarea principiilor sale'' sau ''un sistem politic sau social bazat pe rasism''.

''Este genul de actualizare continuă care permite dicţionarului să rămână la zi'', a explicat Peter Sokolowski, ''bazat pe criterii riguroase şi cercetări pentru a putea descrie limba aşa cum este ea utilizată efectiv''.

Unul dintre responsabilii editoriali ai dicţionarului i-a explicat tinerei că definiţiile altor cuvinte ''asociate rasismului sau cu o conotaţie rasială'' urmează să fie actualizate, fără a specifica care dintre acestea.

''Ne cerem scuze pentru daunele pe care le-am provocat neacţionând mai devreme'', a scris responsabilul, potrivit unui mesaj publicat de Universitatea Drake şi distribuit pe Twitter de Kennedy Mitchum.

