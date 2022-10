Dică (FCSB), după înfrângerea cu 5-0 cu Silkeborg: ”Mă simt umilit, dar nu m-am gândit să demisionez”

Dică (FCSB), declarații după înfrângerea cu 5-0 cu Silkeborg

"Mă simt umilit, simt o dezamăgire. În seara asta am arătat foarte rău. Vor fi jucători care... am văzut la ce nivel sunt şi probabil că va fi foarte greu pentru ei să mai intre în echipă. Nu m-am gândit să demisionez. Aştept meciul cu UTA, unul important. Când s-a întrerupt campionatul am avut o discuţie cu conducerea şi am spus că îmi doresc să rămân pentru că am încredere în jucători că putem face rezultate pozitive în campionat. Ceea ce am şi reuşit cu FC Argeş şi Petrolul. Pentru mine a fost decisiv şi meciul cu Argeş, şi cel cu Petrolul, şi meciul cu UTA va fi la fel. Nu mă tem de demitere. Nu mă tem de nimic. În discuţiile pe care le-am avut cu patronul am spus că atunci când se va decide acest lucru vom sta de vorbă. Nu mă tem că voi fi dat afară", a spus Dică.

Tehnicianul susţine că şi-a îndeplinit obiectivul, acela de a califica echipa în grupele Conference League.

"Azi am făcut o partidă slabă din păcate. Nu ne-am ridicat la nivelul adversarilor, le-am dat multe şanse şi au reuşit să marcheze cinci goluri. La 2-0 pentru ei am avut două ocazii mari de a înscrie, dacă reuşeam să facem 2-1 poate aveam o şansă să scoatem un rezultat pozitiv. Din păcate nu am reuşit acest lucru.Când se pierde nu e vinovată doar o persoană, toţi suntem vinovaţi. Fiecare are o parte de vină. E o pată neagră pe CV-ul meu de antrenor, aşa este, dar eu consider că mi-am îndeplinit obiectivul, acela ca echipa să ajungă în grupele Conference League. Din ce s-a întâmplat la partida tur şi cea din seara asta sunt lucruri din care trebuie să învăţ", a afirmat el.

"Când am venit nu mi s-a impus obiectiv grupele Conference League. Dar cu toate astea am reuşit. Toţi ne doream mai mult, dar, din păcate nu am reuşit. Ăsta e nivelul nostru în acest moment. În Europa sunt adversari puternici care au cinci ocazii şi marchează cinci goluri. Noi avem 3-4 ocazii şi nu marcăm niciun gol. Acolo se face diferenţa. E clar că nu mai avem şanse de calificare în primăvara europeană", a adăugat antrenorul.

Nicolae Dică susţine că suporterii trebuie să fie alături de jucători şi să nu îi jignească, aşa cum s-a întâmplat joi seara pe Arena Naţională.

"Trebuie să fim realişti, ăsta ne este nivelul. Trebuie să începem să muncim şi să creştem de la meci la meci, să fim mai pozitivi şi mai uniţi. Dacă începem şi dăm numai cu pietre e greu să construieşti. Îi înţeleg pe oamenii din seara asta că sunt dezamăgiţi şi că ne critică. Am văzut că galeria a plecat la un moment dat, sunt şi ei dezamăgiţi ca şi noi. Au fost alături de echipă la fiecare meci şi mi-aş dori să fie în continuare la fel. Să fie lângă jucători. Că e Dică antrenor, X sau Y, jucătorii au nevoie de suporteri. Noi muncim în fiecare zi, dar sunt momente în care nu-ţi iese, cum s-a întâmplat în seara asta. Acum asta nu înseamnă că trebuie să jignim jucătorii, conducătorii şi antrenorii. Nu e normal să se întâmple acest lucru", a explicat Dică.

FCSB a fost umilită de echipa daneză Silkeborg IF şi la Bucureşti, cu scorul de 5-0 (2-0), joi seara, pe Arena Naţională, în Grupa B a competiţiei de fotbal Europa Conference League.

În Danemarca, FCSB a pierdut cu acelaşi scor, 5-0 pentru Silkeborg.

După 4 meciuri în Grupa B a Conference League, FCSB ocupă ultimul loc în clasament, cu 1 punct, 13 goluri primite şi 1 marcat.

FCSB va juca pe 27 octombrie la Bruxelles cu Anderlecht, iar pe 3 noiembrie cu West Ham United, la Bucureşti, dar nu mai are şanse de a merge mai departe.

