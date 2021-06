Dezbatere în Herăstrău de Ziua Mondială a Bicicletei. Participă preşedintele Iohannis, ministrul Mediului și primarul Nicuşor Dan

Președintele Klaus Iohannis / FOTO: FB

"Sub presiunea schimbărilor generate de perioada de restricţii şi pandemie, liderii UE au convenit asupra unui pachet cuprinzător care să contribuie la reconstrucţia economiei UE. Tranziţia verde şi durabilitatea reprezintă pietrele de temelie ale planului de redresare şi corespund angajamentului liderilor UE de a construi o economie şi o societate cu un nivel net al emisiilor egal cu zero până în 2050", se arată într-un comunicat al Asociaţiei "Green Revolution".



Pentru a se atinge obiectivul de neutralitate climatică pentru 2050, sectorul transporturilor trebuie să îşi reducă drastic emisiile de gaze cu efect de seră - 90% până în 2050 - asigurând în acelaşi timp soluţii accesibile şi sănătoase pentru cetăţeni. Această decarbonizare accelerată nu poate fi atinsă fără integrarea mobilităţii active în mix-ul de transport, alături de transportul individual motorizat şi transportul public, spun organizatorii.



Studiile europene arată că, dacă oamenii ar face o trecere masivă de la maşini la biciclete, până în 2050 s-ar economisi 24 de trilioane de dolari, iar emisiile de CO2 provenite din transportul urban de pasageri s-ar reduce cu 11%, adaugă aceştia.



"Conform unui studiu realizat de Federaţia Europeană a Cicliştilor (ECF), ciclismul creează beneficii de cel puţin 150 de miliarde de euro în fiecare an în Uniunea Europeană. Aceste beneficiile apar nu doar în domenii specifice, izolate, cum ar fi transporturile sau politica de mediu, ci şi în multe altele, cum ar fi politica industrială, ocuparea forţei de muncă, sănătatea şi politica socială", arată sursa citată.



La nivel mondial sunt în jur de două miliarde de biciclete, iar estimările vorbesc despre cinci miliarde prin 2050, după cum spune World Bank blogs. Acest lucru înseamnă că mai mult de jumătate din populaţia planetei ştie să meargă pe bicicletă.



Dezbaterea, care va începe la 10,30, este moderată de preşedintele Asociaţiei "Green Revolution" şi "World Cycling Alliance", Raluca Fişer.

