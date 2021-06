Klaus Iohannis a venit cu bicicleta în Parcul Herăstrău EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE 10.42: Președintele Klaus Iohannis a ajuns astăzi pe bicicletă la dezbaterea privind transportul sustenabil organizată în Parcul Herăstrău.

”Dacă încercați să mergeți cu bicicleta, veți afla imediat de ce totuși puțini fac acest efort. Sunt prea multe intersecții unde stai mai mult la semafor decât mergi cu bicicleta, sunt prea puține piste pentru bicicliști și de multe ori împarți banda de mers cu automobiliști de obicei foarte nervoși și foarte deranjați de existența bicicliștilor. Și, de foarte multe ori, dai de piste care sunt făcute aparent pentru bicicliști, dar se merge foarte greu pe ele, fiindcă cei care le-au conceput probabil nu folosesc bicicleta. Iată câteva chestiuni care sunt ușor de remediat dacă chiar vrem să promovăm mersul pe bicicletă în orașele noastre”, a spus Iohannis.

Președintele a precizat că orașele trebuie redate oamenilor. ”Dar trebuie să dăm orașele înapoi oamenilor. Nu toată lumea vrea să meargă cu mașina și nu toată lumea vrea să petreacă ore și ore zilnic în ambuteiaje. Pentru asta, dragii mei, din păcate, nu este suficient să ne întâlnim și să vorbim ce frumos este să mergem cu bicicleta. Pentru asta trebuie să și facem ceva. Este nevoie de planuri, de strategii și este nevoie să le punem în practică”, subliniind că cea mai importantă parte revine autorităților locale.

”Noi putem în plan național să facem o strategie, putem să facem rost de bani, așa cum facem chiar în această perioadă. Sunt bani foarte mulți prevăzuți în Planul Național de Redresare și Reziliență pentru a încuraja transportul, de exemplu, pe biciclete, deci transportul nepoluant. Însă punerea în practică revine în cea mai mare măsură autorităților locale și acestea trebuie nu doar încurajate, la încurajări stăm bine, trebuie efectiv ajutate, sfătuite și atunci lucrurile se vor schimba radical. Și este nevoie, evident – dacă zic doar autorități locale, nu mă gândesc numai la primării, în același fel și consiliile județene; bicicliștii care chiar vor să meargă cu bicicleta nu au nevoie de 2 kilometri de pistă, au nevoie de 200 de kilometri de pistă poate - deci legături între localități, legături care sunt foarte accesibile și foarte sigure. (...) Este nevoie de educație, fiindcă, până la urmă, trebuie să înțelegem că drumurile le împărțim între automobiliști, bicicliști, pietoni, cei cu trotinete și cu alte mijloace de transport. Este extrem de important să înțelegem că cel care este mai vulnerabil trebuie mai bine protejat, or cei mai vulnerabili în traficul din oraș sunt pietonii și bicicliștii. Nu au tablă de jur împrejurul lor care îi protejează”, a spus Iohannis

"Sub presiunea schimbărilor generate de perioada de restricţii şi pandemie, liderii UE au convenit asupra unui pachet cuprinzător care să contribuie la reconstrucţia economiei UE. Tranziţia verde şi durabilitatea reprezintă pietrele de temelie ale planului de redresare şi corespund angajamentului liderilor UE de a construi o economie şi o societate cu un nivel net al emisiilor egal cu zero până în 2050", se arată într-un comunicat al Asociaţiei "Green Revolution".



Pentru a se atinge obiectivul de neutralitate climatică pentru 2050, sectorul transporturilor trebuie să îşi reducă drastic emisiile de gaze cu efect de seră - 90% până în 2050 - asigurând în acelaşi timp soluţii accesibile şi sănătoase pentru cetăţeni. Această decarbonizare accelerată nu poate fi atinsă fără integrarea mobilităţii active în mix-ul de transport, alături de transportul individual motorizat şi transportul public, spun organizatorii.



Studiile europene arată că, dacă oamenii ar face o trecere masivă de la maşini la biciclete, până în 2050 s-ar economisi 24 de trilioane de dolari, iar emisiile de CO2 provenite din transportul urban de pasageri s-ar reduce cu 11%, adaugă aceştia.



"Conform unui studiu realizat de Federaţia Europeană a Cicliştilor (ECF), ciclismul creează beneficii de cel puţin 150 de miliarde de euro în fiecare an în Uniunea Europeană. Aceste beneficiile apar nu doar în domenii specifice, izolate, cum ar fi transporturile sau politica de mediu, ci şi în multe altele, cum ar fi politica industrială, ocuparea forţei de muncă, sănătatea şi politica socială", arată sursa citată.



La nivel mondial sunt în jur de două miliarde de biciclete, iar estimările vorbesc despre cinci miliarde prin 2050, după cum spune World Bank blogs. Acest lucru înseamnă că mai mult de jumătate din populaţia planetei ştie să meargă pe bicicletă.



Dezbaterea, care va începe la 10.30, este moderată de preşedintele Asociaţiei "Green Revolution" şi "World Cycling Alliance", Raluca Fişer.

