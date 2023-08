Dezastrul de la Crevedia: "Au fost destule persoane care au făcut sesizări". Poliția obișnuia să stătea cu radarul chiar la poarta stației GPL. Localnicii evaluează pagubele, dar numai însoțiți de autorități

Un bărbat a cărui casă se află la 350 de metri de locul exploziilor a simțit deflagrațiile din plin. Cel mai dureros e însă că localnicii care au pierit în urma dezastrului, soț și soție, îi erau prieteni.

Niculae Marin, localnic: - A luat foc în curte la ei! Dacă a sărit cisterna aia, din suflul ăla, a sărit în curte la ei. (...) Prima dată a luat foc aici, pe miriște, (...) la o juma' de oră a luat iar foc și bușise o dată sau de două ori, dar nu chiar așa puternic. Bă frate, când a bușit, nici la Hiroshima aia nu a fost bombă ca asta.

Reporter: - Aveți apă, aveți electricitate?

Niculae Marin, localnic: - Nu.

Și alți vecini vor trăi multă vreme cu trauma exploziilor.

Elena Moise, localnică: - A început explozie după explozie, după aceea, când a făcut explozia mai puternică, a doua, atunci a sărit la vecini butelii, adică bucăți din butelii, și am văzut că a luat foc, și ultima explozie, eram tot departe, ultima explozie când a avut loc a fost cea mai puternică. Eram acolo în spate, ne evacuaseră, eram în spate.

Reporter: - Poliția stătea cu radarul aici?

Elena Moise, localnică: - Da. Și la GPL, și mai încoace, și mai încolo.

Ca reacție la declarațiile martorilor, poliția dâmbovițeană a transmis printr-un comunicat că din anul 2020 nu au fost înregistrate sesizări, petiții, informări sau audiențe de la cetățeni sau de la alte instituții, referitoare la activitatea desfășurată la imobilul unde s-a produs tragicul eveniment din localitatea Crevedia.

Dar versiunea localnicilor e diferită.

Nicoleta Stan, localnică: - Când și când se mai simțea miros de gaz.

Reporter: - Și ați făcut vreo sesizare vreodată?

Nicoleta Stan, localnică: - Au fost destule persoane care au făcut sesizări. (...) De salvat nu am reușit să-mi salvez decât viața și copiii. (...) După a doua explozie, împreună cu pompierii, am început să dau detalii fiind din zonă că sunt câteva persoane care sunt la pat și am început, fiecare cum se poate, hai să ne ajutam între noi și să facem evacuarea.

Oamenii s-au împrăștiat pe unde au putut, pentru că autoritățile nu le-au pus la dispoziție spații de cazare sau alte ajutoare.

Poliția s-a mobilizat astăzi, la două zile după explozii, și a cerut oamenilor evaluări ale pagubelor.

Într-o primă reacție publică, administratorii firmei care a provocat dezastrul susțin că sunt preocupați de situația victimelor și promit să caute soluții concrete pentru sprijinirea celor afectați.

Unul dintre patroni este fiul primarului PSD din Caracal, autosuspendat din partid.

Punctul de lucru din Crevedia nu mai avea autorizație de securitate la incendiu de 3 ani.

Exploziile de la Crevedia au ucis 2 oameni și au rănit grav 58 de persoane. Potrivit Consiliului Județean Dâmbovița, în urma deflagrațiilor, au ars 8 case și 11 au fost avariate.

