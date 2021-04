India, care părea că e pe punctul de a câștiga lupta cu infectările, se prăbușește acum sub povara coronavirusului. Zilnic se înregistrează peste un sfert de milion de cazuri noi. Numărul morților a ajuns la 1.700 pe zi. Spitalele, morgile și cimitirele sunt complet blocate. Capitala New Delhi și alte 13 state nu au avut altă soluție decât carantina totală.

New Delhi, cel mai afectat oraș din țară, cu 1,3 miliarde de locuitori, pare pustiu. A fost plasat în carantină timp de o săptămână. S-au închis toate unitățile comerciale, oamenilor li se spune să nu iasă din locuințe, le sunt permise călătoriile doar celor care au activități considerate esențiale.



SANTOSH KUMAR, patron de magazin: “De-abia ne revenisem după şocul izolării de anul trecut. Apoi am avut tot mai puţin de lucru în ultimele 15 zile, din cauza creşterii numărului de infectări. Acum e totul închis”.



PAWAN YADAV, localnic din New Delhi: “Dacă guvernul nu ar fi impus carantina, în loc de 25.000 de cazuri pe zi, am fi avut 100.000 şi spitalele ar fi trecut prin greutăţi teribile, oamenii ar fi murit fără medicamente, fără tratament, în dureri”.

Dar dezastrul s-a instalat deja. Pacienții mor în ambulanțe, în fața spitalelor care nu mai au paturi libere, nici oxigen. Crematoriile funcționează non-stop, au ajuns să se topească părțile de metal de la urne și timpul de așteptare pentru ridicarea unui cadavru de la morgă a crescut de la 15 minute, la 6 ore.

India a ajuns pe locul al doilea în lume, după Statele Unite, la numărul total de infectări: are peste 15 milioane și jumătate. Explozia de cazuri noi a determinat Marea Britanie să interzică intrarea persoanelor care vin de acolo. E permis doar accesul rezidenților britanici, care vor trebui să plătească pentru carantina de 10 zile la hotel.

