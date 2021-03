Deva, de cinci zile fără căldură și apă caldă, în lipsa cărbunelui pentru Termocentrala Mintia

Locuinţele din Deva rămân, în continuare, fără căldură și apă caldă

"Vom porni Termocentrala Mintia atunci când vom avea asigurat cărbunele necesar", a declarat, miercuri, administratorul special al Complexului Energetic Hunedoara (CEH), Cristian Roşu.



Potrivit acestuia, conducerea CEH a decis să pornească, pentru trei zile, termocentrala de la Paroşeni, apreciată de acesta ca fiind mai rentabilă din punct de vedere economic decât cea de la Mintia. Cu banii realizaţi din vânzarea energiei electrice produsă de Termocentrala Paroşeni, CEH va achita o datorie la Transelectrica pentru ca societatea să nu fie scoasă de pe piaţa de energie şi să rămână fără venituri.



"Important este să păstrăm cele 4.000 de locuri de muncă din cadrul CEH. În momentul de faţă nu avem cărbune suficient pentru ambele termocentrale. Minele din Valea Jiului au extras, marţi, 1.100 de tone de huilă şi estimăm ca producţia să ajungă la 1.500 de tone pe zi în circa o săptămână", a precizat administratorul special.



Pe de altă parte, preşedintele Sindicatului Solidaritatea Hunedoara, Cristian Iştoc, a declarat, pentru Agerpres, că Termocentrala Mintia este mai rentabilă decât Termocentrala Paroşeni, din punct de vedere al veniturilor realizate din aceeaşi cantitate de cărbune.



"La aceeaşi cantitate de cărbune, Termocentrala Mintia produce mai mult cu cel puţin 300.000 de lei în plus faţă de Termocentrala Paroşeni, deoarece sunt şi alte sume care se încasează, cum ar fi cele pentru cogenerarea energiei termice necesară în sistemul de termoficare din Deva. Cred că nu există nicio scuză pentru faptul că municipiul Deva a rămas fără apă caldă şi căldură", a menţionat liderul sindical.



El a arătat că Sindicatul Solidaritatea Hunedoara a solicitat, în mai multe rânduri, constituirea unui stoc de cărbune la Termocentrala Mintia, însă fără un rezultat concret.



Potrivit acestuia, termocentrala are nevoie de circa 1.800 de tone de cărbune pe zi pentru a putea funcţiona cu un cazan al unui grup energetic.



Termocentrala Mintia a fost oprită vineri, 5 martie, din cauză că nu mai avea cărbune. Locuitorii din Deva au rămas fară apă caldă și căldură și la jumătatea lunii februarie, din același motiv. Termocentrala Mintia face parte din Complexul Energetic Hunedoara şi are aproximativ 700 de angajaţi.



CEH este format din termocentralele Mintia şi Paroşeni, alături de minele de cărbune Lonea, Lupeni, Livezeni şi Vulcan.

ŞTIRILE ZILEI