Despre impactul revoluției digitale asupra comunicării, într-o conferință internaţională la Facultatea de Jurnalism din Bucureşti

Conferința științifică internațională a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC), „Communication in times of (poly)crisis and digital disruptive transformations”, are loc în perioada 22-23 iunie 2023 şi este organizată împreună cu The Institute for International Journalism of the E.W. Scripps School of Journalism, Ohio University (SUA) și Yuriy Fed’kovych Chernivtsi National University of Ukraine.