Deputatul Antonel Tănase se retrage din grupul parlamentar PNL. Este al 11-lea parlamentar care urmează gestul lui Ludovic Orban

"Sunt în Partidul Naţional Liberal de la 19 ani şi niciodată nu m-am gândit că îmi va fi ruşine să spun că fac parte din această formaţiune care, nu mai departe de acum un an, înregistra victorii politice remarcabile şi se situa printre preferinţele electorale ale românilor. Iată, a venit ziua în care vă anunţ pe toţi cei care aţi crezut în noi şi ne-aţi acordat votul de încredere că începând din acest moment mă retrag din grupul parlamentar PNL şi voi activa ca deputat neafiliat. Sunt primul preşedinte de filială care face acest pas, la care, recunosc, am cumpănit îndelung", a scris pe Facebook Antonel Tănase, preşedinte al PNL Sector 3.



El arată că nu îşi dă demisia din PNL pentru că nu se dezice de liberalism, ci de conducerea actuală a partidului.



"Eu nu vreau să mint oamenii că economia duduie, nu vreau să păcălesc românii că 'măsurile extraordinare' pe care le ia actuala conducere a partidului sunt bune şi nici nu vreau să denaturez adevărul privind 'direcţia minunată' în care se îndreaptă Partidul Naţional Liberal. Îl am deasupra capului doar pe Dumnezeu şi poporul în serviciul căruia sunt. Aleg să nu iau parte la cea mai mare înşelătorie din istoria PNL, în care absolut toate promisiunile privind dezvoltarea României cu bani europeni, non colaborarea cu PSD, eradicarea corupţiei, stoparea pandemiei şi elaborarea de politici economice privind bunăstarea românilor au fost terfelite rând pe rând, călcate în picioare şi aruncate la coşul de gunoi", afirmă Antonel Tănase.



El susţine că nu se dezice de liberalism, ci doar de "conducerea efemeră" a partidului.



"Veţi întreba, unii dintre dumneavoastră, pe bună dreptate, de ce nu îmi dau demisia din partid. Pentru că nu mă dezic de liberalism, ci doar de conducerea efemeră a acestui partid care a îngropat bunul simţ, responsabilitatea şi demnitatea, livrând la schimb cîţisme. Pentru că eu cred în ideologia Brătienilor, nu în pasagera trecere a lui Florin Cîţu şi a echipei sale pe la şefia celui mai mare partid de dreapta. Pentru că eu cred că liberalismul este un stil de viaţă, un tip de mentalitate care nu poate fi extirpată", arată Antonel Tănase.



El subliniază că se dezice de acţiunile preşedintelui PNL, Florin Cîţu.



"Mă dezic de toate acţiunile acestui individ, Florin Cîţu, care a acaparat partidul pe persoană fizică împreună cu o gaşcă incompetentă, rău voitoare şi deficitară pe toate planurile. Mă dezic de ruperea unei coaliţii menită să reformeze cu adevărat România, mă dezic de 'în premieră, România a depăşit Ungaria la PIB pe cap de locuitor' şi de 'dacă mori, o faci pentru tine, pentru sănătatea ta, nu pentru alţii'. Mă dezic de rea voinţă şi de decadenţă. Ca politician care nu a schimbat niciodată partidul, ca om care nu a tranşat niciodată principii, găsesc imposibil să girez cu numele meu această deşănţare mascată de minciuni frumoase cum că România este paradis, iar locuitorii săi nu mai încap în case din cauza teancurilor de bani", afirmă Tănase.



El spune că oamenii sunt "disperaţi" că nu mai pot plăti facturile la energie şi gaze, iar preţurile la materiale de construcţie şi alimente au explodat.



"Oamenii sunt disperaţi că nu mai pot plăti facturile la energie şi gaze, moare câte un sat pe zi din cauza lipsei de viziune şi de măsuri anti pandemice, preţurile la materiale de construcţie şi alimente au explodat. De ce? Pentru că liderii 'noului PNL' nu ştiu, nu vor şi nu pot. Din fericire, sau din păcate pentru unii, coloana mea nu se îndoaie ca să încapă în 'noul suflu PNL' care a promis o guvernare de 8 ani şi a rezistat 8 zile. Aşadar, rămân liberal şi voi continua să fiu vocea românilor în Parlament, făcând tot ce sta în puterile mele pentru a-mi îndeplini promisiunile făcute în campanie. Însă nu sunt penelist din aripa Cîţu şi nu îmi asociez numele şi reputaţia cu minciuni, trădări şi incompetenţă", arată Antonel Tănase.



Numărul demisionarilor din grupurile parlamentare ale PNL se ridică la 12, prima fiind cea anunţată de fostul lider al partidului Ludovic Orban.

