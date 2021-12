Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului, premiat de ONU pentru inovare în serviciu public

Laszlo Borbely

Potrivit unui comunicat de presă transmis AGERPRES, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a fost desemnat câştigător, recunoscându-i-se altfel inovaţia şi excelenţa în servirea interesului public şi contribuţia semnificativă la îmbunătăţirea administraţiei publice din România pentru implementarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă.



"Suntem cu adevărat recunoscători pentru acest premiu. Viziunea unei Românii durabile se bazează în primul rând pe puterea parteneriatelor. Da, am creat un cadru interinstituţional puternic care să poată implementa politici publice eficiente dar ştim foarte bine că nu putem face nimic fără cooperarea cetăţenilor, fără o mişcare cu adevărat socială care să aibă puterea de a schimba şi modela mentalităţi. În multe dintre demersurile noastre am fost inspiraţi de practici grozave din alte state şi sperăm, ca şi noi la rândul nostru, să fim o inspiraţie pentru alţii. Vom continua cu aceeaşi determinare şi energie să creăm România Durabilă", a declarat consilierul de stat Laszlo Borbely, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, citat în comunicat.



Conform comunicatului, ceremonia ce a avut loc la Dubai a debutat cu discursul ministrului de stat pentru Dezvoltarea Guvernului şi pentru Viitor din cadrul Guvernului Emiratelor Arabe Unite, Ohood Khalfan Al Roumi, şi cu discursul secretarului general adjunct pentru Management, Strategie, Politici şi Conformitate din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, Catherine Pollard.



La eveniment au fost prezenţi, de asemenea, Daniela Grigore Gîtman, secretar de stat pentru Afaceri Interinstituţionale în cadrul Ministerul Afacerilor Externe (MAE), senatorul Leonard Azamfirei şi reprezentanţi ai Corpului Diplomatic.



Tot luni, se precizează în comunicat, consilierul de stat Laszlo Borbely a avut o întâlnire bilaterală cu Catherine Pollard, secretar general adjunct pentru Management, Strategie, Politici şi Conformitate din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite. Catherine Pollard a apreciat cu această ocazie rolul activ pe care Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă îl are la nivel regional în promovarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030.

