Departamentul de Stat al SUA se va referi de acum înainte la Turcia în limba turcă, ca "Türkiye"

Türkiye, noua denumire a Turciei / FOTO: shutterstock.com

Potrivit oficialilor, referirea la "Turkey" (în limba engleză n.r.) se va face acum ca "Türkiye". Şi într-adevăr, Departamentul de Stat a difuzat primul său anunţ de presă declarând că "United States and Türkiye" (Statele Unite şi Turcia n.r.) au perturbat reţelele financiare ale Statului Islamic care operează în Turcia şi Siria.



Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat Ned Price a declarat că decizia de a schimba denumirea este un răspuns la o solicitare din partea Ambasadei Turciei la Washington.



Acesta a fost o concesie neobişnuită, notează DPA. Guvernul SUA a utilizat în general varianta anglicizată a numelor ţărilor în documente oficiale - de exemplu, folosind "Spain" şi nu "Espana", "Germany" şi nu "Deutschland".



Anul trecut, preşedintele Turciei Recep Tayyip Erdogan a cerut lumii să adere la respectarea ortografiei în limba turcă a numelui ţării pentru că, a spus el, reflectă mai corect modul în care este pronunţat numele statului în limba respectivă.



"Expresia Turkiye reprezintă şi exprimă cultura, civilizaţia şi valorile naţiunii turce în cel mai bun mod", a declarat Erdogan într-un decret emis la acea vreme. Emiterea acestuia a avut loc în timp ce Erdogan s-a angajat din ce în ce mai mult în politici naţionaliste, populiste despre care criticii afirmă că afectează democraţia.



Naţiunile Unite şi NATO, din care Turcia face parte, au adoptat noua ortografie anul trecut.



Dar în SUA a luat timp. Price a spus că Consiliul guvernului Statelor Unite pentru Denumiri Geografice a decis că este încă permisă utilizarea "ortografiei convenţionale" a Turciei de către oficiali şi agenţii "în promovarea unei înţelegerii publice mai largi".



Însă la Departamentul de Stat, denumirea în limba turcă va apărea în toate documentele oficiale, rapoartele, comunicatele şi aşa mai departe. Este posibil ca oficialii să continue să numească ţara "Turkey".



Guvernul şi mare parte din mass-media din SUA schimbă ortografia sau numele unor ţări şi oraşe în anumite circumstanţe. Aşa a fost cazul cu numeroase oraşe ucrainene - Kiev care este acum Kyiv, Odessa - acum Odesa, de exemplu - în timp ce această ţară caută să scape de vestigiile dominaţiei ruse, mai notează DPA.



Armata din Birmania a schimbat numele acelei ţări în Myanmar. SUA nu recunosc oficial schimbarea, deşi majoritatea ştirilor media americane folosesc "Myanmar" sau ambele nume interschimbabil.



Dar ortografierea numelui unei ţări în limba acelei ţări este diferită, deşi a fost universal acceptată când mai multe state africane

şi-au schimbat numele după epoca colonizării. Swaziland a devenit cunoscut sub numele de Eswatini în 2018.



Turcia este un aliat important, chiar dacă problematic, pentru Statele Unite. Washingtonul a fost tulburat de contractele de arme ale Ankarei cu Rusia şi de reprimarea disidenţilor şi a minorităţilor. Dar are nevoie de ajutorul Turciei în a-l convinge pe preşedintele rus Vladimir Putin să pună capăt războiului în Ucraina şi a permite Suediei şi Finlandei să se alăture NATO, în lupta împotriva Statului Islamic şi în alte chestiuni.

sursa Agerpres

