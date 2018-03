Demolare cu scandal EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Scandalul a izbucnit în momentul în care reprezentanţii Primăriei şi poliţiştii locali au vrut să demoleze o anexă ridicată fără avize, dar patronul şi mai mulţi apropiaţi ai lui au început să îi lovească pe oamenii legii.

Nici poliţistele nu au scăpat de furia scandalagiilor. Unele au fost îmbrâncite, în timp ce altora li s-a vorbit lipsit de respect.

Atitudinea violentă a patronului a fost surprinzătoare, mai ales că fusese informat ce îl aşteaptă. Dispoziţia de demolare a anexei fusese emisă de Primărie, după ce afaceristului i-au fost trimise notificări.

În final, anexa terasei a fost demolată, iar jandarmii şi Poliţia au venit la faţa locului pentru a calma spiritele. Scandalul s-a încheiat cu plângeri penale.

“Eu am fost agresat fizic. Pe româneşte, doi pumni în gură, drept care m-am dus la spital, m-am dus la medicina legală, am scos toate actele şi am depus plângere penală pentru ultraj”, a precizat Mihai Angelescu, şeful Poliţiei Locale Mangalia.

Primăria Mangalia va continua să demoleze construcţiile ridicate ilegal pe domeniul public.

