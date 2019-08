Demisie a șefului DGASPC Galați care a spus despre fata de 14 ani că a avut un act sexual consimțit

Demisie a șefului DGASPC Galați

Demisia survine în contextul în care directorul adjunct al Direcției pentru Protecția Copilului Galați, Ciprian Groza, a avut mai multe declarații care au stârnit indignarea cetățenilor despre fata de 14 ani, plină de sânge și

Copilul se află în grija statului de doi ani, fiind internat la un centru de plasament din orașul Galați. În urmă cu trei zile, fata a primit învoire ca să iasă din centru și câteva ore mai târziu a fost găsită pe un bulevard din oraș, plină de sânge și în stare de șoc.

Directorul Ciprian Groza a vorbit despre acest caz spunând că a fost „o întâmplare nefericită”, în condițiile în care în această situație există suspiciunea producerii unui viol.

De asemenea, directorul adjunct DGASPC Galați a spus că a existat un act sexual consimțit, deși este vorba despre doi minori de 14 ani.

Ca urmare, președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, a amenințat că îl va demite pe directorul Groza dacă nu își dă demisia. În plus, șeful instituției în subordinea căreia se află Direcția pentru Protecția Copilului a anunțat că începând de luni la sediul DGASPC Galați și la centrul de plasament au fost declanșate anchete.

„Pentru declarația revoltătoare care aparține directorului adjunct i-am cerut demisia de urgență. Demisia a și venit, o am aici. Este o declarație inacceptabilă, ne voi accepta niciodată asemenea declarații, mai ales că este vorba despre o instituție care are grijă de copii. Luni am dispus o anchetă pentru a vedea ce s-a întâmplat la Direcția pentru Protecția Copilului și dacă se fac vinovate și alte persoane voi lua măsuri. După ce voi avea rezultatul anchetei, nu voi ezita să iau măsuri, indiferent de cine va fi găsit vinovat”, a declarat presei, președintele CJ Galați, Costel Fotea.

O altă anchetă a fost comandată de conducerea DGASPC Galați. Șefii instituției vor să afle dacă la centrul de plasament au fost respectate procedurile în momentul în care fata a fost învoită pentru a pleca în oraș.

În imaginile filmate de un cetățean apar fata plină de sânge, mașina de Poliție, mai mulți oameni și doi angajați ai unei firme de securitate. Oamenii de pe trotuar solicită ajutorul polițiștilor care refuză să coboare din mașină, în ciuda insistențelor. Victima pare îngrozită și refuză să vorbească cu oamenii care i-au sărit în ajutor, în timp ce polițiștii asistă pasiv la întreaga scenă. În cele din urmă fata a fost transportată la Spitalul de Copii din Galați, iar persoana care a realizat filmarea a anunțat pe Facebook că a vizitat-o și confirmă faptul că victima a fost violată.

Fata de 14 ani găsită sângerând abundent pe un bulevard din orașul Galați le-a spus angajaților de la Servicul de Ambulanță care au transportat-o la spital că a fost violată. „Pot confirma că victima le-a spus celor de pe salvare că a fost violată. Înțeleg că ulterior fata și-a schimbat depoziția, nu este treaba noastră, ci a Poliției”, a spus, pentru Mediafax, directorul Serviciului de Ambulanță Județean Galați, Mihai Polinschi.

Ulterior, IPJ Galați a anunțat că cei doi polițiști filmați în timp ce refuză să intervină pentru a ajuta fata sunt cercetați disciplinar, după care li s-a interzis să mai folosească autoutilitara de Poliție, până la finalizarea anchetei.

