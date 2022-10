Demersuri pentru aderarea României la Schengen. Rareș Bogdan: Sperăm într-o susținere cât mai largă pentru țara noastră pe rezoluția care va fi votată în Parlamentul European. Marcel Ciolacu: E momentul ca Europa să fie solidară cu România

La rândul său, eurodeputatul Dan Nica, liderul Delegației PSD, a subliniat că această discriminare la care sunt supuși românii trebuie să înceteze, această umilință pe care noi am resimțit-o în această perioadă trebuie să se termine, pentru că nici România nici românii nu merită acest tratament.

O delegație a Comisiei Europene se află, începând de azi, în România. Experții verifică stadiul intern al pregătirilor pentru aderarea la spațiul Schengen, iar la finalul vizitei, vineri, vor prezenta concluziile.

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan: Aderarea la Schengen este un subiect cheie, un obiectiv de țară, pentru care grupurile politice din PE și mă refer aici la cele care reprezintă și coaliția de guvernământ au o poziție extrem de clară, o poziție comună, un moment foarte bun după 11 ani, și un moment pe care România îl merită astfel încât nu vrem să facem nicio greșeală. A fost o dezbatere în Parlamentul European, unde s-a văzut poziția marilor grupuri, este o rezoluție a început (...) să fie negociată, reprezentanții noștri sunt acolo, rezoluție care va fi prezentată miercurea viitoare și va fi votată în PE. Sperăm într-o susținere cât mai largă pentru România pe această rezoluție (...) Față de anii precedenți nu am mai văzut o poziție publică a Olandei împotriva României, sigur au existat speculații cu privire la un partid, ceva mai mic, Uniunea creștină din cadrul patrulaterului de guvernare care ar avea anumite rezerve deocamdată vă pot spune (...) a foste extrem de clară poziția Parlamentului European.

Eurodeputatul Dan Nica, liderul Delegației PSD: Acestă rezoluție pe care am inițiat-o în PE, vine într-un moment foarte important pentru România, pentru că avem un Consiliu la începutul lunii decembrie și toate marile grupuri se vor pronunța în favoarea accesului imediat al României în spațiul Schengen și acest lucru este un semnal foarte puternic pentru România, pentru că toți președinții grupurilor mari politice s-au pronunțat, fără echivoc, România merită, trebuie să fie în spațiul Schengen, tehnic îndeplinim toate condiționalitățile (...) Și noi și cei care reprezintă Guvernul României avem o singura misiune: ca această discriminare la care sunt supuși românii să înceteze, că această umilință pe care noi am resimțit-o în această perioadă să se termine, pentru nici România nici românii nu merită acest tratament.

Marcel Ciolacu, liderul PSD: Pur și simplu, mental, refuz că cred că nu vom intra în Schengen, atât de mari eforturi am făcut. În tot conflictul din Ucraina, cred că statul român a fost exemplar, am dat ajutor, chiar dacă am supărat fermierii români, ca să scoatem grânele din Ucraina prioritar, cred că e momentul ca Europa să fie solidară cu România.

ŞTIRILE ZILEI