Delir propagandistic la Rusia-1. Șefa Russia Today, despre cei care studiază în Occident: „Minunata lume nouă duce direct în iad”

„Anatema” aruncată de Simonian nu s-a oprit aici. Redactorul-șef al Russia Today a sugerat că cine studiază în Occident va merge direct în iad, după cum reiese din analiza discursului realizată pe Twitter de jurnalista de la The Daily Beast specializată în spațiul rusesc, Julia Davis.

Meanwhile on Russian state TV: head of RT Margarita Simonyan predicts that either Russia will win against Ukraine, or "things will end badly for all of humanity." Simonyan, who studied in the US, tells Russians they should be rejoicing their children will never study in the West. pic.twitter.com/ZC0Zs5tH60