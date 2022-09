Deficit de chimiști, fizicieni și ingineri în România. Mulți absolvenți preferă să lucreze în Occident

Mii de studenţi părăsesc în fiecare an România, iar absolvenții Facultății de Fizică din București nu sunt o excepţie. Iar de la an la an, în ţară rămân tot mai puţini specialişti. În condiţiile în care doar în cercetare la Platforma din Măgurele este nevoie de cel puțin o sută de fizicieni anual, Facultatea de Fizică nu reuşeşte să atragă decât şaptezeci de studenţi pe an, dintre care mulți sunt atrași în Occident.