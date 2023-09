Ciolacu: Legislaţia antidrog, reducerea evaziunii fiscale, reforma din temelii a asistenţei sociale, priorităţi legislative ale Guvernului

Guvernul Ciolacu

"Discutăm şi despre lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru actuala sesiune parlamentară. Iar aici, pe lângă reforma sistemului de asistenţă socială, vorbim despre măsurile de reducere a evaziunii fiscale şi despre cele privind reorganizarea extinsă a administraţiei. Este obligatoriu eficientizarea aparatului de lucru şi comasarea unor instituţii care sunt total anchilozate", a precizat Ciolacu, în debutul şedinţei Executivului.

El a spus că o altă urgenţă majoră este în privinţa legislaţiei privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri.



"Este evident nevoie de o nouă legislaţie antidrog care să răspundă eficient realităţii dure de astăzi şi să transpună normele şi bunele practici europene. Aştept acest proiect din partea colegilor la Ministerul de Interne, Justiţie şi Ministerul Sănătăţii. Ne trebuie o abordare diferită, să intervenim cu tărie şi hotărâre, să umblăm şi la cauză, nu doar la efect, să trecem la destructurarea reţelelor de traficanţi", a adăugat Marcel Ciolacu.



Potrivit premierului, o prioritate este şi legea de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc.



Ciolacu a spus că în acest caz scopul foarte clar este eliminarea din oraşe a "păcănelelor".



"Legea a trecut deja de Senat, urmează dezbaterea la Camera Deputaţilor şi interesul nostru, nu numai al Guvernului, ci şi al românilor este să o adoptăm cât mai rapid", a adăugat Marcel Ciolacu.

Premierul Ciolacu a anunţat că Guvernul dezbate vineri proiectul pentru modificarea legislaţiei privind asistenţa socială, conform căruia centrele de servicii sociale vor fi verificate în cel mult 15 zile de la transmiterea cererii de licenţiere.

"Azi avem în dezbatere legea pentru modificarea și completarea legislației privind asistența socială . Cum am promis, începem să reformăm din temelii întregul sistem de asistență socială, iar acesta este primul pas prin noul cadru legislativ. Cu certitudine, cazuri precum cele ale azilelor groazei din ultimele luni nu vor mai putea exista noua lege care vine cu schimbări majore.” a spus Marcel Ciolacu, în debutul şedinţei de Guvern.

Au fost înăsprite criteriile de acreditare şi licenţiere a serviciilor sociale. Nu mai permitem funcţionarea vreunui centru fără vizită în teren a specialiştilor, în cel mult 15 zile de la transmiterea cererii de licenţiere. Licenţa provizorie se reduce de la 12 luni la 3 luni. De asemenea, introducem controale inopinate, pentru că furnizorii trebuie să respecte constant legea, nu doar când se licenţiază. În premieră, introducem sancţiuni penale pentru încălcările noii legislaţii, iar amenzile cresc până la 100.000 de lei", a adăugat premierul.





El a felicitat-o pe ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Simona Bucura Oprescu, pentru acest proiect şi a menţionat că noua lege va aduce schimbări majore. "Începem să reformăm din temelii întregul sistem de asistenţă socială, iar acesta este primul pas. Prin noul cadru legislativ, cu certitudine, cazuri precum cele ale azilelor groazei, din ultimele luni, nu vor mai putea exista. Noua lege vine cu schimbări majore", a spus Marcel Ciolacu.

Guvernul discută în şedinţa de astăzi mai multe acte normative, între care cele referitoare la stabilirea condiţiilor pentru eliberarea permisului de conducere internaţional, la decontarea cheltuielilor pe lunile mai-iunie cu hrana şi cazarea cetăţenilor refugiaţi din Ucraina, având în analiză şi normele metodologice privind acordarea facilităţilor de transport pentru elevi şi studenţi.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice stabileşte, între altele, condiţiile pentru eliberarea permisului de conducere internaţional şi prevede că nu vor putea fi înmatriculate autovehiculele şi remorcile reclamate ca fiind furate în România sau în străinătate şi cele date în urmărire de către structurile Poliţiei Române ori de autorităţile altor state.

De asemenea, Executivul are pe agendă proiectul de hotărâre pentru alocarea de la Fondul de rezervă bugetară a unei sume pentru plata cheltuielilor aferente lunilor mai-iunie 2023 cu hrana şi cazarea cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.



Tot din Fondul de rezervă bugetară, se prevede într-un alt proiect de hotărâre, se va suplimenta cu suma de 50.000.000 lei bugetul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene pe anul 2023 în vederea asigurării necesarului de finanţare de la bugetul de stat a cererilor de plată/rambursare către beneficiarii Programului Operaţional Infrastructură Mare.



De asemenea, un alt act normativ de pe ordinea de zi a Guvernului prevede repartizarea sumei de 331.027.626,13 lei către bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordine - teatre, opere şi filarmonici.



Executivul mai discută, în primă lectură, proiectul pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asistenţei sociale.



Totodată, Guvernul urmează să aprobe un proiect de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei care prevede suplimentarea numărului maxim de posturi pentru instanţele judecătoreşti cu 17 posturi de asistenţi judiciari, precum şi a numărului maxim de posturi pentru Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie cu trei funcţii publice de execuţie de specialist IT.



Un act normativ aflat pe ordinea de zi se referă la reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, propunându-se eliminarea din structura organizatorică a instituţiei a Direcţiei monitorizare implementare spitale regionale, cu 16 posturi, precum şi reducerea a 12 posturi aferente cabinetelor secretarilor de stat. Potrivit notei de fundamentare a proiectului, ministerul va funcţiona cu un număr maxim de 421 posturi, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.



Alte proiecte de hotărâre de guvern se referă la modernizarea infrastructurii de distribuţie a energiei electrice şi de alimentare cu apă şi canalizare în Portul Constanţa, precum şi la obiectivul de investiţii "Master planul infrastructurii rutiere şi de acces a Portului Constanţa - extinderea, modernizarea şi reabilitarea drumurilor şi pasajelor din Portul Constanţa".



Potrivit sursei citate, Executivul mai are pe agendă aprobarea alocării unor sume pentru exproprierea unor imobile în vederea lucrărilor de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sibiu-Piteşti" - Secţiunea 4 Tigveni-Curtea de Argeş şi "Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă- Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai - Otopeni)".



Guvernul discută în şedinţa de vineri şi un proiect de hotărâre referitor la organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională.



Potrivit unui alt act normativ, Executivul urmează să-l revoce din funcţia de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială pe Florin-Alexandru Zaharia, reprezentant al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, şi să o numească în acest post pe Mălina Gonţ. De asemenea, urmează să fie aprobată rechemarea şi numirea unor consuli generali.



Tot în şedinţa de vineri, Guvernul are în analiză proiectele de hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport pentru elevi şi privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru studenţi.

