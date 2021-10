Marcel Ciolacu: PSD nu poate avea o discuție decât cu premierul desemnat, nu cu Florin Cîțu

Marcel Ciolacu, președintele PSD a făcut declarații după ieșirea de la consultările cu președintele României.

Am făcut apel la colegii din partide să găsim o soluție politică pentru România. Să lăsăm specialiștii să spună ce e mai bine de făcut în legătură cu pandemia.

Am fost astăzi la consultări însotit de doi specialiști în zona sanitară. Mai mult de jumatate din discuție a fost despre pandemie. Rămân consecvent, o solutie pe termen scurt e un guvern cu largă susținere parlamentară. Noi am inteles că se doreste conturarea unui guvern de dreapta. Noi am avut o singură solicitare: Florin Cîțu să nu fie desemnat prim-ministru.

PSD nu are opțiuni, nu a existat un dialog cu PNL privind formarea unei majorități, PSD nu poate face parte dintr-un guvern de largă majoritate fără să aibă un ministru desemnat de PSD.

În acest moment nu avem un candidat de premier desemnat, cand îl vom avea, vom avea un dialog pentru formarea unui guvern majoritar.

Cel mai stabil partid din România in acest moment este PSD.

Dezastrul din sănătate nu poate fi asumat de PSD

În acest moment nu se pot face alegeri anticipate.

PSD nu poate avea o discuție decât cu premierul desemnat, nu cu Florin Cîțu.

Vom avea discuții cu prim-ministrul desemnat dacă acela este Nicolae Ciucă.

Partidul Social Democrat a mers la consultări cu o delegaţie stabilită în această dimineață, în şedinţa Biroului Permanent Naţional al partidului. Delegația PSD a fost formată din Marcel Ciolacu, președintele PSD, Paul Stănescu, secretar general PSD, Sorin Grindeanu, vicepreședinte PSD, Alexandru Rafila, deputat PSD ( membru al comisiei de sănătate din camera deputaților), Streinu Cercel, senator PSD (președinte al comisiei de sănătate din Senat).

Liderii PSD și-au nuanțat declarațiile, au renunțat la ideea alegerilor anticipate și nu exclud posibilitatea de a vota un guvern minoritar.

