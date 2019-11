Declarații Klaus Iohannis după anunţarea exit poll-urilor EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

AICI Primele rezultate exit-poll! Klaus Iohannis ar fi obținut peste 65% din voturi, potrivit celor două sondaje efectuate duminică

Klaus Iohannis:

"România a câștigat astăzi, dragi români. România a câștigat, România modernă, România europeană, România normală a câștigat astăzi. Românii au fost eroii zilei de astăzi, au mers într-un număr impresionant să voteze și acesta este cel mai important câștig pe ziua de astăzi - faptul că românii au mers la vot. Și aici o mențiune specială pentru românii din diasporă, care au mers în număr extraordinar de mare la vot.

Este o victorie importantă victoria de astăzi. Este cea mai categorică victorie obținută vreodată împotriva PSD-ului. Primesc această victorie cu bucurie, cu mulțumire, cu modestie și cu încredere în România. Vă promit astăzi, aici, în această seară, că voi fi președintele tuturor românilor - și al celor care m-au votat, cărora le mulțumesc în mod expres, și al celor care nu m-au votat. Voi fi și președintele românilor care nu au votat deloc, cu speranța că data viitoare vor merge totuși la vot.

Acuma, după această victorie, sunt multe lucruri de făcut, sunt multe lucruri de reparat. Mă voi implica pentru a crea o nouă majoritate, o majoritate compusă din partidele democratice, care vor duce România spre modernizare, spre europenizare, spre România normală. Și vă promit încă un lucru: voi fi un președinte total implicat pentru România!

Este o înfrângere semnificativă pentru PSD, dar trebuie să fim realiști: am câștigat o luptă importantă, dar războiul încă nu a fost câștigat. Este nevoie să mergem la vot și la locale, și la parlamentare. Abia atunci când PSD-ul este trimis în opoziție vom putea face ce ne-au cerut astăzi românii. Abia atunci vom putea să facem România normală, România așa cum ne-o dorim noi cu toții.

În România normală vor fi și trebuie să fie alegătorii liberali, în România normală vor trebui să fie alegătorii USR Plus, în România normală vor trebui să fie alegătorii PMP, UDMR și da, în România normală trebuie să fie și alegătorii PSD-ului. Eu nu am un război cu alegătorii PSD-ului, eu am un război cu PSD-ul, care încearcă să se cramponeze de putere în județe, în comunități și de aceea vă invit, dragi români, rămâneți conectați, mergeți în continuare la vot în număr mare, este extrem de important.

În România normală trebuie să aibă loc și cercetătorii, și medicii, și profesorii, și muncitorii de pe șantiere și toți românii din diasporă, și pensionarii, care vor să fie respectați. Vedeți, nu există mai multe Românii, așa cum eronat clamează unii. Există o singură Românie - România noastră, a tuturor, și cu toții trebuie să punem umărul pentru a construi România normală. Și ne vom implica cu toții și vom crea o nouă majoritate parlamentară împreună cu toate partidele democratice. Și vă promit că vom crea împreună România normală, pe care și-o doresc toți românii".

Viorica Dăncilă: "Vreau să îi felicit pe toți cei care au mers la vot. Vreau să le mulțumesc în mod special celor care au votat cu inima. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor mei din teritoriu, vreau să le mulțumesc primarilor, simpatizanților și militanților Partidului Social Democrat, tuturor celor care au vrut să înlocuiască ura și dezbinarea cu unitatea și încrederea. PSD astăzi a recâștigat încrederea cetățenilor români care ne-au votat în 2016. Am recuperat voturile pe care le-am pierdut la alegerile europarlamentare, iar astăzi avem peste 3 milioane de voturi, ceea ce înseamnă că avem numărul de voturi pe care l-am avut la parlamentarele din 2016 și care ne-au permis să intrăm la guvernare. Am toată convingerea că nr. de voturi de astăzi ne ajută, ne obligă și în acest sens vom face tot ce este posibil să câștigăm alegerile locale și alegerile parlamentare. Avem în acest moment un rezultat exit poll, vom sta până vom prelua toate procesele verbale din teritoriu, vom face numărătoare paralelă, pentru că atunci vom ști cu adevărat rezultatul voturilor de astăzi. Vă mulțumesc și alte declarații vom face după ce vom avea rezultatul final al votului".



