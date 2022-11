Declarație comună a Flancului Estic al NATO. Letonia, Lituania, Polonia și România convin să își coordoneze eforturile de întărire a securității regionale și să sprijine Ucraina și Republica Moldova

Declarație comună a Flancului estic al NATO

Este nevoie să ne mentinem uniți impotriva agresiunii rusești și să sprijinim neconditionat atât Ucraina cât si Republica Moldova, a declarat Klaus Iohannis.

Ţările occidentale trebuie să rămână unite în faţa "noilor demersuri ale Rusiei de a ne diviza", a mai spus preşedintele Klaus Iohannis.

Cu prilejul Summitului, am avut totodată ocazia de a discuta subiecte foarte importante. Războiul brutal, ilegal și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei ne-a pus tuturor în față multiple provocări. Țările noastre au fost susținători de încredere ai Ucrainei. La fel a fost întreaga comunitate euro-atlantică. Un lucru este cert - trebuie să menținem unitatea occidentală și angajamentul strategic în fața eforturilor reînnoite ale Rusiei de a ne diviza, inclusiv prin tentative de escaladare, penurie de alimente, șantaj energetic și dezinformare. Am discutat astăzi despre modalitățile prin care putem continua asistența noastră politică, economică, tehnică și umanitară, a afirmat şeful statului român.

România este aliatul UE și NATO care are cea mai lungă graniță cu Ucraina. Și am fost un susținător activ și onest încă din prima zi, și vom continua să fim și pe viitor. Am prezentat acțiunile concrete și multidirecționale ale României. Am facilitat intrarea în România a unui număr de aproximat 3 milioane de ucraineni, i-am primit cu brațele deschise. România a facilitat exportul a peste 7 milioane de tone de cereale din Ucraina care au tranzitat teritoriul nostru, în vederea sprijinirii economiei ucrainene și a efortului său de război, dar și pentru gestionarea corespunzătoare a crizei alimentare globale. Sprijinul României pentru Ucraina va rămâne multidimensional și cuprinzător, acționând pe mai multe paliere: politic, economic, inclusiv reconstrucție, financiar, umanitar, prin instrumentele de drept internațional, identificarea celor responsabili și combaterea impunității, transport și agricultură, a spus Klaus Iohannis.

În ceea ce privește reconstrucția Ucrainei, Klaus Iohannis a spus că România este pregătită să ia parte la acest efort

Un subiect important de pe agenda noastră de discuții l-a constituit situația Republicii Moldova. Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei are un impact profund și amplu asupra Republicii Moldova. În prezent, țara este expusă unor presiuni crescânde, care urmăresc să împiedice sau să deraieze cursul său de dezvoltare pro-europeană și pro-democratică. Am solicitat sprijinul nostru colectiv, continuu și ferm pentru agenda democratică, pro-europeană și orientată către reforme a partenerilor noștri de la Chișinău. Trebuie să atenuăm impactul negativ al acțiunilor Rusiei asupra Republicii Moldova, continuând să oferim asistență directă, într-o manieră coordonată și armonizată. Un instrument util este Platforma de Sprijin pentru Republica Moldova, creată și lansată de România împreună cu Germania și Franța. În urmă cu doar câteva zile, a avut loc la Paris cea de-a treia Conferință de Sprijin pentru Republica Moldova, după cea de-a doua, care a fost organizată la București, a arătat președintel României.

Klaus Iohannis a reafirmat că: trebuie totodată să continuăm să expunem în mod vocal în toate forurile internaționale încălcările și abuzurile flagrante ale Rusiei. De asemenea am arătat că, având în vedere situația de securitate de la Marea Neagră, implementarea deplină a deciziilor Summitului de la Madrid privind consolidarea posturii și apărării pe Flancul Estic este primordială. Am pledat pentru coerența posturii noastre de descurajare și apărare pe întregul Flanc Estic, de la Marea Baltică până la Marea Neagră.

Nu în ultimul rând, am arătat că România susține eforturile comune vizând promovarea memoriei europene, combaterea dezinformării și a încercărilor de rescriere a istoriei. Agresiunea rusă împotriva Ucrainei este, de asemenea, o dovadă a ascensiunii alarmante a autoritarismului. Sunt necesare eforturi și pentru a preveni manipularea faptelor istorice din rațiuni propagandistice, a declarat Klaus Iohannis.

Declarația comună semnată la Kaunas, Lituania

Președinții Letoniei, Lituaniei, Poloniei și României:

- convin să își coordoneze îndeaproape eforturile de întărire a securității regionale și consolidare a capacităților de apărare,- salută realizările semnificative ale Ucrainei în avansarea pe calea integrării europene și euro-atlantice,

- confirmă angajamentul asumat de consolidare a eforturilor comune în sprijinirea integrării europene a Republicii Moldova și salută progresul înregistrat de Republica Moldova pe această cale,

- subliniază disponibilitatea de a colabora cu Georgia în vederea acordării statutului de țară candidată de îndată ce prioritățile specificate în avizul Comisiei Europene privind cererea de aderare a Georgiei vor fi abordate,

- sprijină deciziile Consiliului European de accelerare a procesului de extindere a UE privind țările din Balcanii de Vest, în baza progresului acestora în implementarea cerințelor de aderare,- confirmă angajamentul asumat de consolidare a eforturilor comune în sprijinirea integrării Ucrainei în Alianță și implementarea standardelor NATO,

- declară că Letonia, Lituania, Polonia și România vor continua să promoveze sprijinul politic și practic al Alianței pentru Ucraina, care are drept obiectiv asigurarea capacității Ucrainei de a-și apăra suveranitatea și integritatea teritorială,

- exprimă disponibilitatea de a-și consolida în continuare eforturile de coordonare vizând acordarea de sprijin politic, militar, tehnic și umanitar cuprinzător Ucrainei,

- sprijină înnoirea relației strategice cu Ucraina, avansând pe mai departe integrarea euro-atlantică a Ucrainei și confirmând sprijinul ferm pentru ca Ucraina să devină membru NATO de îndată ce condițiile o permit,

- subliniază necesitatea unor eforturi comune suplimentare pentru consolidarea securității, stabilității și rezilienței Republicii Moldova, ca o contribuție importantă la întărirea securității regionale;- convin să consolideze cooperarea în combaterea dezinformării și a încercărilor Rusiei de rescriere a istoriei și solicită comunității internaționale să recunoască crimele comise de regimul stalinist, inclusiv Holodomorul din anii 1932-1933 în Ucraina.

