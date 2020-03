Măsuri anunțate de autorități EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Declarații Ludovic Orban

- am suplimentat bugetul MS cu 42 de milioane pentru centrele de carantină, am reglementat norme metodologice pentru decontarea acestor cheltuieli

- am acordat 100 de milioane pentru a putea susține activitatea MI, pentru protejarea anumitelor structuri

- am asigurat capital de lucru pentru Unifarm, pentru a fi mai eficientă în achiziții

- măsuri pentru angajați și angajatori

- am majorat plafonul pentru IMM-uri, suntem pregătiți sa majorăm cu 5 miliarde de lei

- garantam credite pentru investiții, dobânda este subvenționată sută la sută de bugetul de stat, garanția va fi peste 80% pentru creditele de peste un milion

- subvenționarea rambursării TVA, pentru a permite formelor sa beneficieze de capitalul de lucru

- am suplimentat bugetul pentru decontarea concediilor medicale

- asiguram plata șomajului tehnic din bugetul Ministerului Muncii, prin bugetul de șomaj. Decizia este a plăti 75 % din salariu, dar nu mai mult de 75% din venitul mediu brut

- companiile care nu au fost afectate direct de măsurile luate de guvern, dar au fost afectate de efectele epidemiei, pentru a beneficia de susținere companiile trebuie să depună o cerere.

- Am luat decizia de a susține șomajul tehnic din cauza situației, dacă am fi luat măsura de a susține plata salariilor, ar fi însemnat că obligam angajatul sa meargă la muncă

- am luat o măsură de modificare a Codului Penal - majorarea pedepselor pentru falsul în declarații, infracțiunea va fi pedepsită cu închisoarea

- am majorat pedepsele pentru zădărnicirea combaterii epidemiei - cine cu respectă carantina, izolarea - i se va întocmi dosar penal

- este introdusă o nouă infracțiune - omisiunea de a oferi date - cazul în care în cadrul anchetei epidemiologice cineva nu dă date complete se consideră omisiune și se poate constitui dosar penale

- am solicitat miniștrilor implicați o mobilizare si mai mare. Am găsit Direcțiile de sănătate publică aproape în moarte clinică. Am dispus angajări- fie rezidenți, fie angajați din alte direcții

- am solicitat verificarea modului în care se respecta izolarea la domiciliu, inclusiv cu echipe de jandarmi

- pregătirea spitalelor pentru a crește capacitatea de a tratat pacienți

- stocurile prevazute de lege in cazul unei epidemii erau zero. A trebuit sa facem achiziții pentru a putea interveni eficient.

- vom prelua în fabricație de către companii românești a acestor produse. Vom susține companiile care auvcapacitatea de producție a a cestor produse

- închei prin a face un nou apel la calm. va cer din nou sa va informați doar din surse oficiale. abundenta fake news creea za o stare emoționala care nu este potrivită.

- Vom lua măsuri când vom identifica aceste surse de fake news.

- Guvernul este într-o permanentă colaborare cu președintele



Cea mai importantă măsură și cea mai așteptată a fost că statul va susține șomajul tehnic, la companiile nevoite să recurgă la acest lucru, transmite reporterul TVR Roxana Zamfirescu.

O altă măsură luată vizează amânarea termenului limită până la care persoanele fizice pot plăti impozitul pe venit și prelungirea termenului de plată a impozitului până la 30 iunie.

În plus, guvernul se angajează sa garanteze linii de credit pentru companiile cele mai lovite de efectele epidemiei de coronavirus.

Au fost stabilite și măsuri pentru stimularea societăților care produc dezinfectanți, măști de protecție și alte echipamente sanitare, transmite reporterul TVR Roxana Zamfirescu.

Biroul de presă al Gevernului a transmis un comunicat cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 18 martie:

I. MĂSURI NECESARE APLICĂRII DISPOZIŢIILOR DECRETULUI NR.195/2020 PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE URGENŢĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI

1. ORDONANȚĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

2. HOTĂRÂRE privind aplicarea prevederilor Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri fiscal bugetare

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii

II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal

III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru modificarea limitelor valorice privind componenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiţii noi, a documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C <> care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK-S.A în numele şi contul statului

3. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

4. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în concesiunea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti '' Metrorex''-S.A, unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prevăzute în anexa nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

5. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.108/2019 pentru aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi'', precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia

6. HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/515 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoaşterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008

7. HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice

8. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3589 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare- Dezvoltare Medico-Militară ''Cantacuzino'', trecerea unei părţi din acesta constituită din construcţii, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

9. HOTĂRÂRE privind închirierea unor spaţii aflate în domeniul în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Justiţiei

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome ''Monitorul Oficial''

11. HOTĂRÂRE pentru suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020

12. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020

13. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

14. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii "Telecomunicaţii C.F.R." S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

15. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" -S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

16. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R.Călători" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

17. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională

18. HOTĂRÂRE pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., a terenului forestier în suprafaţă de 19,9842 ha, în vederea realizării obiectivului de interes naţional şi utilitate publică "Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 2, aflat pe raza localităţilor Slătioara, Balş, Milcov şi Slatina, din judeţul Olt

19. HOTĂRÂRE privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 16,8810 ha, de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaş, pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale "Conductă de transport gaze naturale DN 250 Pojorâta - Vatra Dornei"

20. HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului "Oskin Anatolii"

21. HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române doamnei "Tolmacheva Anastasia"

22. HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române doamnei "Chirkova Elena"



