Decizii pentru facturi mai mici: Plafonul la energie electrică şi la gaz va scădea, iar limita de consum va creşte. Facturile greșite vor fi recalculate

Partidele din coaliție au stabilit că prețul pentru electricitate va fi de 68 bani/KW pe oră. Pentru gaze, plafonul va fi redus de la 37 la 31 de bani pe kwh. Crește totodată și limita de consum.

Liderii coaliției au stat în ședință până seara târziu.

"Am reuşit să ajungem la un acord astfel încât la energie plafonul să scadă de la 1 leu la 0,8 lei per KW. De asemenea, limita consumului să crească de la 300 de KW la 500 de KW pentru care se calculează acest preţ, practic reiese o compensare de 0,291 lei per KW, ceea ce va însemna că la consumator se va percepe 0,68 bani pe KW. Pentru IMM-uri, pentru consumatorii mari, non-casnici, va fi plafonat preţul la un leu pe KW. La gaz plafonul va scădea de la 0,37 la 0,31 lei pe KW, iar limita de consum pentru 5 luni de zile va creşte de la 1.000 la 1.500 KW. De asemenea, se va aplica un discount de 40%, de la 33 la 40%, asigurându-se astfel un preţ de 0,221 lei per KW. Pentru IMM-uri, şcoli, spitale, biserici, industria alimentară se va asigura un preţ de 0,37 lei per KW", a spus Nicolae Ciucă, la finalul unei şedinţe a coaliţiei de guvernare.

Premierul a arătat că s-a decis şi ca toate facturile emise greşit să fie stornate şi retrimise fără ca oamenii să fie debranşaţi sau să plătească penalităţi.

PSD propusese și alte măsuri, cum ar fi reducerea TVA pentru gaze și electricitate.

Noile prețuri intră în vigoare de la 1 februarie și se aplică până la 31 martie.

Impactul bugetar va fi de 3 miliarde de lei. Premierul a mai anunțat că facturile emise greșit de furnizori vor fi recalculate fără ca oamenii să fie debranșați. Vor continua și controalele la furnizorii și distribuitorii de energie și gaz.

ŞTIRILE ZILEI