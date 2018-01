În așteptarea Globurilor de Aur EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Amfitrionul Seth Meyers spune că s-a gândit mult la monologul de deschidere, dar că acum e momentul să li se spună lucrurilor pe nume.

Seth Meyers: "De fapt, controlez doar acele 5-10 minute de la începutul spectacolului. Pe acel segment ne concentrăm, după care, pe parcursul serii, participanţii ne vor spune ce simt. Asta a fost mereu extraordinar la Globuri, că sunt folosite ca o platformă de opinii şi cred că anul acesta va fi acelaşi lucru".

Câteva actriţe celebre, printre care Jessica Chastain, Meryl Streep şi Emma Stone vor purta negru, protestând astfel faţă de "cultura comportamentului sexual nepotrivit" din industria de divertisment.

La sfârşitul anului trecut, au apărut plângeri pentru abuzuri împotriva lui Harvey Weinstein, unul dintre cei mai puternici producători de la Hollywood. Acuzații grave i-au vizat apoi pe Kevin Spacey, Louis C.K., Jeremy Piven, Oliver Stone. Comportamentele acuzate: de la expunere indecentă, până la viol.

La ediția din acest an a Globurilor de Aur, cele mai multe nominalizări – 7 – le are drama fantastică Shape of Water. Este o poveste din timpul Războiului Rece, cu un laborator guvernamental secret, experimente ciudate şi o angajată care nu poate vorbi. Pelicula este favorită pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun actor şi cea mai bună actriţă în rol principal. Îl vedem în România abia de la începutul lunii februarie.

