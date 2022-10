Debitul Dunării la intrarea în țară va fi în creștere pe parcursul săptămânii viitoare

Debit Dunare

"Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere, în prima zi a intervalului de prognoză, până la 3.700 metri cubi de secundă (mc/s), staţionar o zi, apoi în creştere până la valoarea de 4.800 mc/s, situându-se în prima parte a intervalului de prognoză sub media multianuală a lunii octombrie (3.850 mc/s). În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în prima parte a intervalului, în scădere pe sectorul Gruia - Olteniţa şi în creştere pe sectorul Călăraşi - Tulcea, iar în a doua parte a intervalului debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia - Giurgiu şi în scădere pe sectorul Olteniţa - Tulcea", potrivit prognozei de specialitate.



Pentru luna octombrie, hidrologii au estimat un debit maxim al Dunării la 5.000 mc/s, iar cel minim la 2.800 mc/s, în timp ce media multianuală a lunii este de 3.850 mc/s.



Pe râurile din ţară, în perioada 2 - 8 octombrie, debitele medii zilnice vor fi în uşoară creştere în prima parte a intervalului, pe râurile din vestul ţării, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării.

Debitele medii zilnice vor fi relativ staţionare pe celelalte râuri, după care, în a doua parte a intervalului, vor scădea.



Hidrologii avertizează că, pe toată durata intervalului, sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici din vestul, nordul, centrul ţării şi din zonele de munte, cauzate de precipitaţiile prognozate sub formă de aversă, în special în primele trei zile ale intervalului de prognoză.



Prognoza lunară emisă de INHGA pentru luna octombrie 2022 arată că regimul hidrologic se va situa la valori peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega Veche, Bega, Timiş, Suceava şi pe cursurile superioare ale Jiului, Bistriţei şi Moldovei.



Pe celelalte râuri, regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50% şi 80% din normele lunare, cu excepţia situaţiei de pe râurile din Dobrogea (30-50%) şi a celor din bazinele hidrografice ale Vedei, Râmnicului Sărat, Bârladului şi Jijiei (de sub 30%).



În luna octombrie, în timpul ploilor sub formă de aversă şi cu caracter torenţial, sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşirea cotelor de apărare pe unele râuri, în special din zonele de deal şi munte.

Sursa: Agerpres

