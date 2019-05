De Ziua Libertății Presei, Klaus Iohannis le transmite jurnaliștilor: “Aveţi susţinerea mea deplină”

"Astăzi celebrăm jurnaliştii care îşi dedică vieţile găsirii adevărului şi care, prin munca lor asiduă, ajută la impunerea transparenţei şi asumării în guvernare. Aveţi susţinerea mea deplină", a scris şeful statului pe Twitter.

Today we celebrate the journalists who dedicate their lives to the pursuit of the truth and who, through their hard work, help to impose transparency and accountability in governance. You have my full support! #WorldPressFreedomDay