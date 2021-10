Croaţii pot călători astfel fără viză în Statele Unite pentru turism sau afaceri, până la 90 de zile.

"Este un pas important în consolidarea cooperării economice şi de securitate de lungă durată dintre Statele Unite şi Croaţia", a precizat Ambasada americană.

Čestitke Hrvatskoj on officially joining the #VisaWaiverProgram! Croatians traveling to the #USA for business or tourism can now apply for ESTA approval



FAQ: https://t.co/qIsVYyPoAP pic.twitter.com/S4G8108KqR