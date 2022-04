De Paștele catolic, Boris Johnson transmite în limba ucraineană un mesaj dintr-un psalm: "Fiți tari și aveți curaj în inima voastră, voi toți cei care vă încredeți în Domnul"

Johnson a vorbit în ucraineană și a rostit textul unui Psalm: "Fiți tari și aveți curaj în inima voastră, voi toți cei care vă încredeți în Domnul".

"Paștele ne transmite că există lumină dincolo de întuneric, că dincolo de suferință se află mântuirea", a declarat premierul Marii Britanii în mesajul postat pe Twitter.

Wishing Christians around the world a happy and blessed #Easter, including the Christians of Ukraine – whether you are marking Easter today or later this month.



May the risen Christ’s message of hope bring you strength.



