De la premierul care a devenit "oaia neagră atât a dreptei, cât şi a stângii", la îngrijorări privind agravarea crizei sanitare și perspectivele PNRR - agențiile de presă internaționale relatează despre demiterea Cabinetului Cîțu

Sub titlul ''România: guvern răsturnat în plină criză sanitară'', agenţia France Presse scrie că premierul Florin Cîţu, ''un fost bancher în vârstă de 49 de ani, a devenit oaia neagră atât a dreptei, cât şi a stângii''.



''Aliaţi improbabili în timpuri normale, aleşii USR PLUS (centru-dreapta), fostă membră a coaliţiei guvernamentale, Partidul Social-Democrat (PSD, opoziţie) şi partidul de extremă dreapta AUR au votat concertat pentru a destitui executivul. Liberalii (PNL, la putere) au boicotat votul, denunţând o acţiune 'iresponsabilă' a celor trei formaţiuni''', notează AFP.



Ideea este remarcată şi de agenţia britanică Reuters: ''USR şi-a unit forţele cu opoziţia ultranaţionalistă AUR şi cu social-democraţii pentru a-l înlătura marţi pe Cîţu''.



Agenţia de presă germană DPA scrie că ''USR a părăsit coaliţia după ce Cîţu, susţinut pe preşedintele Klaus Iohannis, a concediat doi miniştri USR'', adăugând că USR îl mai acuză pe Florin Cîţu, printre altele, de lipsa de dorinţă de realizare a reformelor şi de adoptarea unui stil de conducere autoritar.



AFP subliniază că formarea unei majorităţi se anunţă o misiune complicată, cu atât mai mult cu cât noua criza politică se produce într-o perioadă când România înregistrează creşteri ale numărului de noi cazuri de COVID-19, mai mulţi medici evocând ''condiţii de război'' în spitale.



Reuters, care titrează ''Parlamentul român înlătură guvernul minoritar al premierului Cîţu'', consideră că alegerile anticipate sunt improbabile întrucât Parlamentul ar trebui să respingă două propuneri consecutive de prim-ministru de către preşedintele Iohannis în termen de 60 de zile, iar partidele din coaliţie susţin că doresc reconstruirea rapidă a unui guvern, date fiind actualele provocări economice.



''Cel mai probabil scenariu este refacerea coaliţiei precedente, care a avut o majoritate de 57%, dar cu un prim-ministru diferit, aceasta fiind singura condiţie a USR PLUS pentru a se realătura guvernului'', arată agenţia de presă britanică, idee accentuată şi de agenţia spaniolă de presă EFE.



''În contextul apropierii sezonului rece, populaţia pare să fie mai mult îngrijorată de o explozie a facturilor la gaz şi electricitate'', menţionează agenţia franceză, care adaugă că, în august, inflaţia a atins 5,3%, cel mai ridicat nivel începând din 2011.



''Presiunea asupra nivelului de trai este evidentă. Alături de al patrulea val al pandemiei, creşterea facturilor, al cărei şoc va fi resimţit din plin în decembrie, reprezintă principala sursă de îngrijorare pentru români'', a declarat sociologul Iulian Stănescu pentru AFP.



DPA estimează că ''va urma o lungă perioadă de instabilitate pe fondul agravării crizei sanitare şi că probabil va fi afectată utilizarea celor 29,2 miliarde de euro din pachetul de asistenţă pentru COVID-19 de la UE (planul de redresare şi rezilienţă - n. red.)''.



Agenţia de presă spaniolă EFE menţionează că ''în timp ce PSD a dat de înţeles că va forţa alegerile anticipate, PNL speră că Iohannis, care provine din rândurile acestui partid şi s-a remarcat prin ostilitatea sa faţă de social-democraţi, va menţine PNL la conducerea unui guvern minoritar care va căuta să obţină în Parlament susţineri punctuale. USR doreşte însă refacerea coaliţiei cu PNL, dar nu cu Florin Cîţu prim-ministru''.

