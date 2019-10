Mii de iubitori ai muzicii și de jurnaliști din toată America și chiar din străinătate au mers în micuța localitate San Pedro din California. Un eveniment local, dezvelirea unei plăci în cartierul Mica Italie, a ajuns în programele de știri datorită invitatului special: Emily Zamourka, o femeie până recent fără adăpost și care cânta la metrou.

Acum câteva zile, poliția din Los Angeles a publicat o înregistrare cu Emily cântând. Clipul a devenit viral.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX