De la IAR 99 Șoim și Mig-21 LanceR la avioanele de vânătoare F16. Pregătirea piloților români la baza americană Sheppard oferă o cu totul altă perspectivă asupra meseriei lor

Sute de studenți din 14 țări NATO se pregătesc la Sheppard pentru a deveni piloți de luptă. Printre ei sunt și șase tineri locotenenți veniți din România. Alex Botaș are 24 de ani. A terminat academia Forțelor Aeriene în urmă cu trei ani. Iar acum, în Texas, se pregătește să devină pilot de F16. A trecut deja prin 6 luni de antrenamente și cursuri. Și soția urmează să zboare F16, însă ea se pregătește în țară, la Bacău.

Lt. Alex Botaș, pilot: Este o șansă pe care nu o are toată lumea, ca să se antreneze într-un mediu internațional. În același timp exersezi nu doar pilotajul, exersezi și cultura internațională și înveți lucruri noi. Avem o conexiune mai aparte cu europenii - germanii, italienii - și sunt sigur că peste cîțiva ani ne vom întâlni cu plăcere.

Marian Mușat are 27 de ani. Înainte de Sheppard, el a pilotat IAR 99 Șoim și Mig-21 LanceR. În decembrie, Marian va termină cursul și se va întoarce în țară.

Marian spune că pe lângă experiență de pilotaj, cursul de la Sheppard oferă o cu totul altă perspectiva asupra meseriei lui.

Lt. Marian Musat, pilot: Când am venit acum un an și jumătate aici, sincer, cînd am început prima lună de zbor nu crdeam că o să pot face față la tot ceea ce cer oamenii ăștia aicea. Ideea e că ei cer enorm de la noi pentru că știu că au de unde. Și te învață să ai o mentalitate care te duce prin fiecare zbor. Chiar dacă azi am avut un zbor mai prost, nu e nicio problemă, mîne pot să fac mai bine

Col. Brad Orgeron, comandantul programului NATO: Piloţii români, instructori şi studenți, fac o treabă foarte bună aici. Contribuţia lor la program, prin ceea ce fac zi de zi este importantă.

Peste doar o lună, patru dintre studenții români de la Sheppard vor absolvi cursul și vor pleca acasă. Locul lor va fi luat de alți tineri locotenenți care vor deveni în viitorul apropiat piloți de F-16.

