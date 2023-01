De ce ne oferă Păpușile Muppets informații valoroase despre mintea rușilor? Explicațiile unui experte în relații internaționale

Păpușile Muppets / FOTO: Kathy Hutchins / Shutterstock.com

Occidentalii au petrecut două decenii întrebându-se de ce poporul rus a căzut sub vraja lui Vladimir Putin. Diplomații, istoricii, economiștii și experții nu au reușit să ofere o explicație satisfăcătoare. Dar acolo unde academicienii și strategii au eșuat, poate că locuitorii din Sesame Street, de la Kremit Broasca la Elmo, ar putea reuși.

Era în 1996. Țara mea natală se afla în mijlocul „terapiei de șoc” - liberalizarea și privatizarea rapidă a economiei sale prin decret, după căderea Uniunii Sovietice - iar eu eram la Princeton și lucram la doctorat. Într-o zi, un reportaj despre Rusia pe CNN mi-a atras atenția. În mod neobișnuit, nu era vorba despre o crimă sau o preluare de afaceri sau despre ascensiunea sau decăderea unui oligarh. În schimb, era vorba despre o poveste aparent pozitivă: Muppets se îndreptau spre Moscova.

Dar, ascultând comentariul arogant al gazdei CNN, ușurarea mea a făcut repede loc frustrării. Înființarea unui Sesame Street în Rusia nu era, aparent, un exemplu de polenizare culturală, permisă de deschiderea țării. Mai degrabă, Miss Piggy și Big Bird urmau să se asigure că sensibilitățile democratice americane prindeau rădăcini în inimile și mințile copiilor din vastul spațiu post-sovietic - nu doar în Rusia, ci și în Estonia, Ucraina, Georgia și alte foste republici sovietice. Am schimbat canalul.

O emisiune de televiziune pentru copii, definită prin mesajele sale pozitive despre învățare și împărtășire, era transformată în propagandă, prezentată ca o formă de salvare pedagogică și folosită ca încă o declarație a victoriei Americii în Războiul Rece. Dar Rusia avea propria sa cultură bogată, care includea nu numai Tolstoi și Bolșoiul, ci și „Noapte bună, copii!”, un spectacol sovietic pentru copii la fel de inteligent și plin de căldură ca Sesame Street.

Din fericire, echipa din spatele Sesame Street nu a cedat în fața atitudinii de superioritate morală și dispreț cultural care a pătruns în știrile din SUA și care a fost probabil internalizată de mulți americani obișnuiți. Dimpotrivă, potrivit unei noi cărți scrise de Natasha Lance Rogoff - care, la începutul anilor 1990, a fost producător executiv însărcinat cu aducerea Muppets în Rusia - povestea formării spectacolului pentru publicul rus a fost una de cooperare culturală autentică, nu de condescendență sau de cucerire.

În Muppets in Moscow: The Unexpected Crazy True Story of Making Sesame Street in Russia, Lance Rogoff nu se ferește de firul politic al poveștii. Recunoaște deschis că USAID și senatorul de atunci Joe Biden „au fost vârful de lance al sprijinului acordat de Congres pentru un Sesame Street internațional”, prezentându-i pe Muppets ca fiind „ambasadorii ideali pentru a le oferi copiilor din fosta Uniune Sovietică un model de valori democratice și beneficiile unei economii de piață libere”. Dar ea explică, de asemenea, că „transpunerea perspectivei efervescente și idealiste a lui Sesame Street în Mama Rusie nu a fost doar incredibil de dificilă, ci și incredibil de periculoasă”.

Narațiunea lui Lance Rogoff include detalii bizare, sordide și mult prea umane despre șantajul morbid al primilor ani post-sovietici, când jurnaliști și oameni de afaceri erau uciși pe bază de speculații, iar Miss Piggy putea fi îmbrățișată ca un model pentru cei absolut nemiloși. Raționalizarea, normalizarea și modernizarea sistemului post-sovietic mi-au amintit de intuițiile lui David Remnick, în cartea sa din 1994, Lenin's Tomb: The Last Days of the Soviet Empire, despre modul în care perestroika lui Mihail Gorbaciov a transformat Rusia.

Poate cel mai important, Lance Rogoff arată că, chiar dacă Sesame Street al Rusiei a fost în mod fundamental un spectacol american, nu a fost despre America. Cu siguranță nu a fost conceput pentru a servi drept propagandă americană. În schimb, a descris valori umane de bază, precum prietenia și comunicarea - atât pentru rușii și americanii care au creat emisiunea, cât și pentru spectatorii din fosta Uniune Sovietică.

Urmărind Sesame Street în timpul unei vizite la Moscova în 1996 - nu la mult timp după ce am văzut acel reportaj de la CNN - am fost încântată să întâlnesc un spectacol generos, dulce și foarte bine produs, care conținea povești legate de originalul american, precum și povești unice cu păpuși rusești. Creatorii emisiunii lucraseră în mod clar din greu pentru a dezvolta personaje care să rezoneze cu rușii, de la monstrul portocaliu Kubik, care rezolvă probleme, până la imaginativa Businka. Zeliboba - un spirit al casei, pufos și cu nasul roșu, îmbrăcat într-o mantie acoperită cu frunze - a fost probabil cel mai interesant (și cu siguranță cel mai polarizant).

Lance Rogoff cade uneori pradă clișeelor. Există prea multe momente „Boris și Natașa”, rușii fiind înfățișați ca niște stereotipuri caricaturale - absurzi, împiedecați, afectați. De exemplu, una dintre femeile magnat implicate în spectacol, Irina Borisova, se îndreaptă spre cu întârziere spre o întâlnire, încălțată în pantofi stiletto Christian Louboutin.

Cu toate acestea, Lance Rogoff merită laudă nu numai pentru povestirea sa, ci și pentru perseverența și devotamentul său, fără de care Sesame Street rusesc nu ar fi existat. Aceasta ar fi fost o pierdere pentru copiii ruși. După cum a explicat Borisova atunci când a decis să ofere finanțare, „orice individ care se respectă înțelege că este timpul să facă ceva pentru copiii ruși, dar, din păcate, se fac foarte puține lucruri - cu excepția vorbelor”. Într-o perioadă în care Rusia „se schimba atât de repede” - și era „încă foarte violentă” - ea a crezut că „un spectacol precum Sesame Street ar putea fi un model pentru poporul nostru despre cum să trăiască într-o societate pașnică”.

Cheia, așa cum a înțeles Lance Rogoff, era să arăți, nu să spui - să acționezi cu bună-credință, cu decență și umanitate, în loc să ții prelegeri disprețuitoare și auto-agresive. În anii '90, rușii imitau tot ceea ce era american. Dar erau, de asemenea, profund conflictuali, așa cum se reflectă în dezbaterile pe care Lance Rogoff le descrie despre Rachmaninoff și rock and roll. Cultura rusă este marcată de extreme, iar oscilația dintre imitarea modelelor occidentale și respingerea violentă a acestora nu face excepție.

Copiii ruși au urmărit Sesame Street timp de aproape 15 ani - până în 2010. Lance Rogoff spune că a fost scos din emisie pentru că Putin nu a mai văzut nicio utilitate pentru el. Faptul că multe alte colaborări culturale au fost, de asemenea, încheiate cam în aceeași perioadă îi susține cazul. Putin hotărâse că cultura rusă trebuie să fie a rușilor și făcută de către ruși - și numai el putea decide ce înseamnă rusificarea.

În anii 1990, societatea rusă a fost atât de zdruncinată de destrămarea ordinii comuniste încât a pierdut contactul cu propriile valori. Dar asta nu însemna că avea să devină o imitație americană. Sesame Street a funcționat pentru că a întruchipat valori universale. Mă întreb dacă realitatea rusă ar fi fost diferită astăzi dacă mai mulți americani ar fi înțeles acest lucru.

