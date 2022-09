"De ce îi este frică Berlinului?" - Kievul crește presiunea asupra Germaniei pentru a-i livra blindate, pe fondul contraofensivei în est și sud

"Semnale dezamăgitoare vin din Germania, în timp ce Ucraina are nevoie în prezent de tancuri Leopard şi Marder pentru eliberarea poporului nostru şi a-l salva de la genocid", a subliniat Kuleba.

Disappointing signals from Germany while Ukraine needs Leopards and Marders now — to liberate people and save them from genocide. Not a single rational argument on why these weapons can not be supplied, only abstract fears and excuses. What is Berlin afraid of that Kyiv is not?