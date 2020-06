De ce este yoga noul trend în menținerea sănătății

Yoga

Peste 300 milioane de oameni practică o formă de yoga la nivel mondial , 45% descoperind beneficiile sale în ultimii 5 ani, arată o statistică a Federației Internaționale de Yoga. În timpul carantinei din cauza coronavirusului, foarte mulți oameni, printre care și români, s-au îndreptat către clasele de yoga online.

Globalizarea și ușurința cu care putem obține informații doar dintr-o deschidere a calculatorului a făcut ca tot mai mulți români să înțeleagă ce înseamnă de fapt yoga și să treacă peste ideile preconcepute din trecut care asimilau acesta practică cu o sectă sau o activitate ocultă. În România sunt întâlnite mai multe stiluri și școli, de la vinyasa yoga, poweryoga, hotyoga, yin yoga la ashtanga yoga sau kundalini.

Lecții online de yoga în timpul carantinei

Soții Adriana și Adrian Gheorghiu au înființa în urmă cu 4 ani un studiou de power yoga la București și spun că în timpul carantinei mulți români au optat pentru lecțiile online.

Adriana Gheorghiu: “Pandemia COVID-19 ne-a arătat într-un mod cât se poate de clar cât de important este să ai o rutină de activitate fizică și mentală, în fiecare zi. Că citești o pagină dintr-o carte, că faci 20 de flotari, că scrii un jurnal, că vorbești la telefon cu cea mai bună prietenă, important este să faci ceva pentru sănătatea ta fizică și mentală zilnic. Ținând cont că practica noastră de yoga se face pe o saltea de 160 cm pe 60 cm, pe care o poți pune oriunde în casă, indiferent de cât mic îți este locul, yoga este o experiență necesară pentru binele tău. Noi am închis studioul cu o săptămână înainte de ordonanță militară nr 1. În mai puțin de 24 de ore, am schimbat modelul oferind clase online. Elementele fundamentale au rămas oarecum aceleași: oamenii au nevoie de mișcare fizică regulată, au nevoie de programe care să-i țină conectați cu practica lor, au nevoie de susținerea unei comunități, pe scurt au nevoie de conectare.”

Yoga, un stil de viață pentru toată lumea

Ideea de a deschide și la București un studio de yoga au avut-o în Canada, când se gândeau să se întoarcă în România după 17 ani de emigrare și căutau o oportunitate de business.

Adrian Gheorghiu a fost economist și a lucrat într-o companie internațională care i-a oferit joburi în Turcia, Elveția și în cele din urmă Canada. Acolo au descoperit baptist yoga, un stil de yoga promovat de peste 30 de ani în SUA de Baron Baptiste . Îmbinarea exercițiilor de respirație cu diverse posturi și cu meditația le-a schimbat viața și încearcă să transmită aceste tehnici și altora.

Adrian Gheorghiu: “Încercăm să demistificăm această practică veche de 5000 de ani și s-o aducem în prezent, pentru oamenii anilor 2020. De aceea, nu ne ascundem prin diverse locuri, nu avem întâlniri secrete, nu ne-am propus să fim o mișcare contra sau de rezistență. Pentru noi, yoga este pentru toată lumea, indiferent de sex, apartenență socială, greutate, origini, etc. Stilul Baptiste Yoga este un stil de yoga pentru dezvoltare personală, în același timp dinamic, fortifiant pentru corp și minte, cu rezultate imediate. Musculatura tonifiată, respirație regulată, metabolism îmbunătățit, minte relaxată, depășirea propriilor limitări, conștientizarea modului propriu de gândire ar fi câteva din beneficiile acestei practici. Are 3 tehnici esențiale: practică fizică, ca o oportunitate de a deveni mai puternic, într-un corp plin de vitalitate, meditație ca o oportunitate de a fi prezent și conștient cu ține însuți, și introspecție ca pe o practică de a te cunoaște mai bine.”

Yoga reprezintă un stil de viață care are menirea de a echilibra întregul organism atât pe plan fizic, asemenea oricărui sport cât și în plan psihic. Te ajută să dobândești controlul asupra corpului, gândurilor și emoțiilor. De aceea tot mai mulți oameni din întreagă lume practică yoga, ca o modalitate de redobândire a controlului în aceste vremuri stresante.

Adriana Gheorghiu: “ Surprinzător, când ajung pe salteaua de practică, românii privesc yoga la fel ca americanii, englezii, canadienii sau alte nații din vest: se simt provocați fizic, munciți bine dar în același timp energizaţi, cu zâmbetul pe buze, cu satisfacția omului conștient că a făcut ceva bun pentru în el în acea zi. Și din punct de vedere al întrebărilor, suntem foarte asemănători cu cei din vest: de ce nu-mi iese poziția aia, de ce nu pot sta liniștit 5 minute să meditez, de ce mă simt obosit după ce-am mâncat un prânz copios. Provocarea este să-i aduci pe români pe salteaua de yoga, proces în care întâlnești o paleta largă de explicații și prejudecăți. Dintre cele mai des întâlnite avem ceva de genul: nu sunt flexibilă, yoga este doar pentru femei, yoga trebuie să fie liniștită, yoga este o religie, nu e yoga dacă nu e spirituală. Însă cel mai dăunător este acest mod specific al nostru de a lua în derâdere ceva despre care nu știm exact despre ce e vorba dar avem o opinie foarte bine definită.”

Exercițiu de yoga

Adrian Gheorghiu: “Va invităm să faceți acest mic exercițiu, pentru 5 minute în fiecare dimineață. După ce v-ați trezit și v-ați spălat pe dinți, așezați-vă pe un scaun sau pe marginea patului, închideți ochi și stați așa liniștiți pentru 5 minute. Vă puteți pune alarma de la ceas/telefon să vă atenționeze când s-au scurs cele 5 minute. Stați liniștiti și ascultați-vă respirația, gândurile, senzațiile din corp. Nimic mai mult. Faceți asta în fiecare zi pentru o săptămână și veți descoperi că vă veți cunoaște mai bine. Dacă veți continua și în următoarea săptămână și după tot așa vă veți oferi ocazia de a va cunoaște mai bine și de a avea mai multă răbdare cu dumneavoastră și cu cei din jur. Mult succes!”

Autori: Monica Nicolescu și Iulia Popescu

