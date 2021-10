De ce amână Klaus Iohannis consultările cu partidele politice și ce mutare urmează să facă președintele?

Având în vedere că, fără consultări între președinte și partide, nu se poate trece la formarea unui nou guvern, astăzi au existat toată ziua, pe scena politică, speculații privind chiar anularea acestei deplasări a președintelui în Slovenia. S-a vorbit toată ziua despre faptul că șeful statul va grăbi acest calendar și se va întoarce de urgență la București pentru a organiza consultări cu partidele.

Cum acest lucru nu s-a întâmplat, iar Klaus Iohannis nu a dat o explicație în legătură cu această amânare, nu putem face decât speculații. O posibilă explicație este aceea că șeful statului așteaptă ca partidele să vină cu soluții concrete la aceste consultări și ele să nu fie doar formale - partidele să se întâlnească, să negocieze noi majorități.

O a doua explicație este aceea că șeful statului nu este pregătit sau refuză, pur și simplu, să treacă la un plan B, care să nu îl includă pe Florin Cîțu ca o variantă de premier.

În urmă cu două săptămâni, la New York, unde jurnaliștii l-au însoțit la Adunarea Generală a ONU, președintele, într-o discuție informală, dar on the record (a fost de acord să fie citat), spunea că nu există niciun motiv pentru care Florin Cîțu să fie demis sau să își dea demisia. Mai mult, președintele spunea că îl vede pe acesta conducând guvernul până la următoarele alegeri, în 2024. La acel moment, Klaus Iohannis era ferm convins că niciunul dintre partidele parlamentare, nici PSD, nici AUR, nu este foarte încântat de varianta alegerilor anticipate și, ca atare, era convins că, într-o formă sau alta, scena politică va accepta, în final, o variantă de guvern condus tot de Florin Cîțu.

În urma votului de astăzi rămâne de văzut ce mutare va face președintele.

