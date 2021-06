Restricții eliminate mai devreme în Franța EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

De 8 luni, Parisul trăiește doar viața de zi. În octombrie s-au impus restricții de circulație pe timpul nopții, care în anumite perioade au fost extrem de stricte și începeau chiar la ora 18.00.

De duminică însă, acestea se elimină cu 10 zile mai devreme decât planul inițial gândit pentru 30 iunie. Și asta pe fondul unei situații epidemiologice încurajatoare.

Jean Castex, premierul Franţei: "Avem o medie de 3.200 de cazuri pozitive în ultima săptămână. Nu am mai văzut un nivel aşa de scăzut din luna august a anului trecut. Suntem deci sub nivelul de 5 mii de cazuri zilnice care, aşa cum ştiţi, reprezintă pragul sub care se consideră că epidemia este sub control".

Și nu este singura restricție care se ridică mai devreme.

Peste exact o săptămână, se va renunța și la obligativitatea de purta mască în aer liber, cu unele excepții: în stațiile de autobuz, în piețe, pe stadioane sau în locuri foarte aglomerate. O veste minunată pentru parizieni, mai ales că deja temperaturile în Capitală au depășit 30 de grade Celsius.

Renunțarea la aceste măsuri mai devreme a fost salutată și de președintele Macron, care însă le-a reamintit cetățenilor să rămână vigilenți și să se imunizeze.

Emmanuel Macron, preşedintele Franţei: "Luăm aceste măsuri cu satisfacţia că am făcut progrese pe fondul rezultatelor bune, a disciplinei colective şi a efortului de a ne vaccina, dar cu precauţie, pentru că treaba nu este încheiată. Subliniez asta şi invit toţi cetăţenii să continue să se imunizeze pentru că este singura modalitate pe termen lung de a lupta cu această pandemie".

Deja peste 58% din populația Franței a primit cel puțin o doză de vaccin, iar campania a fost extinsă acum până la copiii de 12 ani.

Obiectivul declarat al guvernului este ca, până la finalul verii, cel puțin 35 de milioane de francezi, adică jumătate din total, să fie imunizați cu schema completă.

