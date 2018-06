De 1 iunie, La mulţi ani copiilor şi părinţilor lor! Evenimente în București

1 iunie, Ziua Internaţională a Copilului şi Ziua Mondială a părinţilor

Ziua Copiilor este marcată de fapt de mai multe ori în fiecare an. Sunt zile naţionale ale copiilor, sărbătorite de fiecare ţară la date diferite, în funcţie de propria istorie şi de tradiţiile locale, o iniţiativă a Conferinţei Mondiale pentru Protejarea şi Bunăstarea Copiilor organizată la Geneva în august 1925, când a fost adoptată prima Declaraţie pentru Protecţia Copilului.

Evenimente organizate pentru copii, în București

De 1 iunie, Televiziunea Română continuă tradiţia şi îşi deschide porţile. Copiii de toate vârstele sunt aşteptaţi, la TVR sau în faţa micului ecran, la cea de-a treia ediţie Joaca de-a copilăria, un eveniment organizat special pentru ei!

La Joaca de-a copilăria, cei care vor trece pragul TVR vor cânta şi dansa alături de artişti consacraţi, vor intra în lumea poveştilor la spectacolele de teatru şi momentele de lectură susţinute de vedete, vor putea schimba pase cu fotbalişti profesionişti sau să-şi exerseze talentul la gimnastică, judo, scrimă, tenis de masă etc.

Oaspeţii care vor păşi pe poarta Televiziunii publice de 1 iunie sunt invitaţi să se alăture campaniei "Cartea care ne uneşte", prin care TVR îşi propune să colecteze cărţi în limba română pentru elevii din Republica Moldova. Proiectul va continua până în septembrie, astfel încât cărţile să ajungă la copiii de peste Prut la începutul anului şcolar.

Cinema Elvire Popesco de la Institutul Francez găzduiește JAZZ FOR KIDS with Tin Men & The Telephone. Green Hours JAZZ Fest – X prezintă un concert interactiv. Copiii din public pot interfera și chiar modifica performance-ul artiștilor, prin intermediul unei aplicații instalate pe telefon.

Festivalul Opera Copiilor sărbătorește ziua copiilor și aduce o mulțime de spectacole, activități și surprize atât în sediu cât și în curțile exterioare și pe stadionul Rapid.

Copiii de toate vârstele sunt invitaţi să petreacă Ziua Copilului la Teatrul Odeon, care se va transforma într-un loc de joacă uriaş. O instalaţie magică formată dintr-o multitudine de oglinzi, un labirint alcătuit din totemuri luminoase, tocmai bune pentru un joc de-a v-aţi ascunselea, o mulţime de ateliere de lucru, instalaţii interactive şi multe alte surprize fac parte din program.

PARADA MICILOR BICICLIȘTI. Vineri, 1 iunie, de la ora 10.00, timp de 4 ore Bdul Unirii, între Piața Constituției și Piața Unirii, va fi al bicicliștilor mici sau mai mari. Singuri sau în echipă cu adulții, vor participa la jocurile organizate pentru fiecare categorie de vârstă, indiferent de tipul de bicicleta folosit.

Muzeul Naţional Cotroceni îi invită pe cei mici şi pe părinţi să petreacă ziua de 1 iunie într-un loc încărcat de istorie, iar copiii sub 14 ani vor beneficia de acces gratuit.



În cadrul turului clasic, copiii, însoţiţi de părinţi, pot vizita saloanele oficiale ale Palatului şi apartamentele familiei regale.

1,2,3, iunie…START! Cărturești Playground. Festival de joc și joacă.Trei zile de experiențe la Cărturești Verona, în care antrenăm memoria, aducem laolaltă dibăcia, perseverența și concentrarea. Construim contra-timp, îmbinăm imaginația și știința, modelăm povești, ne înscriem la campionate și facem să triumfe lumea copilăriei.

O nouă ediție a concursului de bebeluși cu premii “De-a bușilea prin Muzeu” are loc de Ziua Copilului la Muzeul National al Satului “Dimitrie Gusti”. De 1 iunie copii de toate vârstele din București și din țară sunt așteptați la o serie de evenimente “sportive”, artistice și culturale.

Muzeul Naţional de Istorie a României va fi deschis pentru vizitare conform orarului obişnuit (10,00 - 18,00), accesul fiind gratuit pentru copiii cu vârsta de până la 18 ani. În intervalul orar 10,00 - 13,00 se vor desfăşura ateliere educative şi de creaţie, la care participarea va fi, de asemenea, gratuită.

Există şi Ziua Universală a Copiilor, marcată în 20 noiembrie începând din 1959, anul când Adunarea Generală a ONU a votat Declaraţia Drepturilor Copilului şi există şi Ziua Internaţională a Copiilor - intituită la propunerea ONU în anul 1950, şi serbată de atunci, an de an la 1 iunie. În România, Ziua Copilului a fost sărbătorită pentru prima dată la 1 iunie 1950.

Nu este prea clar de ce a fost aleasă data de 1 iunie, dar o teorie spune că ar fi fost aleasă în amintirea zilei de 1 iunie 1925, când consulul general al Chinei la San Francisco a adunat câţiva zeci de copii chinezi orfani pentru a celebra împreună Festivalul Bărcii Dragon, o mare sărbătoare chineză.

Acum, Ziua Internaţională a Copiilor este sărbătorită la 1 iunie, de 47 de state ale lumii, în aceeaşi zi cu Ziua Mondială a Părinţilor, proclamată de Adunarea Generală a ONU în 2012, pentru a le arăta părinţilor din întreaga lume respectul cuvenit.

Celebrată la nivel mondial, ziua dedicată părinţilor este o oportunitate pentru exprimarea preţuirii faţă de toţi părinţii, pentru angajamentul lor dezinteresat faţă de copii şi pentru sacrificiul lor pe tot parcursul vieţii în educarea şi protecţia copiilor.

Mai multe organizații non-profit și-au depus toate eforturile pentru succesul acestei zile. Este vorba despre prețuirea copiii, lăudându-i și încurajându-I, dar și învățând-ui care le sunt drepturile.

Bunăstarea copiilor, percepută diferit de copii şi de cei mari

Copiii îşi exprimă satisfacţia faţă de viaţa pe care o au când vine vorba de prieteni, activităţile de la şcoală sau felul în care îşi petrec timpul liber, de cât stau efectiv cu părinţii, dacă sunt ascultaţi sau dacă simt că le sunt respectate drepturile. În acelaşi timp, pentru părinţii responsabili, bunăstarea copiilor lor este o preocupare permanentă şi trebuie să fie o prioritate şi pentru cei care decid viitorul lor, guvernanţi sau politicieni, prin măsuri sociale sau în domeniul educaţiei.

Oficial, statisticile privind bunăstarea copilului se bazează pe situaţia lui materială, sănătatea şi securitatea acestuia, educaţia, comportamentele, cât şi riscurile şi condiţiile de locuit.

În lipsa unei protecţii sociale eficiente, copiii din gospodăriile mai sărace moştenesc inegalităţile, iar cei cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate sunt vulnerabili şi nu doar din cauza condiţiilor financiare, căci de cele mai multe ori părinţii trimit bani acasă, ci mai ales din cauza lipsei îngrijirii părinteşti, cu efecte grave asupra calităţii alimentaţiei, dar şi a rezultatelor şcolare.

Prestaţii sociale pentru copiii României

România este sigurul stat din Uniunea Europeană care acordă necondiţionat prestaţii sociale, în toate celelalte ţări membre cel puţin unul dintre părinţi trebuie să lucreze pentru a avea dreptul să primească alocaţie pentru copii. Cuantumul alocaţiei este acelaşi pentru toţi copiii din România, în timp ce în alte ţări UE, sistemul este diferenţiat şi ţine cont de nivelul veniturilor părinţilor, de numărul de copii al familiei, dar şi de protecţia celor aflaţi în nevoie, dar fără posibilităţi financiare.

În România, alocaţia de stat pentru copii a fost majorată în 2015, de la 42 de lei la 84 de lei lunar, dar rămâne de aproximatv 10 ori mai mică decât alocaţia medie europeană, care se ridică la 210 euro.

Conform ultimelor statistici, din cei 3.8 milioane de copii ai României, 1.7 milioane de copii sunt supuşi riscului de sărăcie, fenomen care afectează 40% din populaţia ţării. În martie 2016, Guvernul a redactat legea venitului minim de incluziune, prin care numeroase familii din România vor beneficia de mai mulți bani. Programul prevede unificarea într-un singur act normativ a venitului minim garantat, al alocaţiilor pentru susţinerea familiilor sărace şi al ajutoarelor pentru încălzire.

Familiile cu venit net lunar ajustat de până la 260 de lei vor primi pentru fiecare copil câte 107 lei (maximum 428 de lei pentru familiile cu patru sau mai mulţi copii). Pentru venituri cuprinse între 260 şi 600 de lei, ajutorul scade la 85 de lei pentru fiecare copil, adică maximum 340 de lei pentru familiile cu patru sau mai mulţi copii. Condiţia este ca, dacă sunt de vârstă şcolară, copiii să mearg la şcoală, în caz contrar ajutorul se va reduce proporţional cu numărul de absenţe.

De venitul minim de incluziune vor beneficia cei mai săraci cinci milioane de români, cu scopul de-a reduce nivelul de sărăcie. Legea se va aplica din jumătatea lui 2017 sau începutul lui 2018.

În România, Ziua internațională a copilului este marcată printr-o serie de evenimente speciale, care încep cu câteva zile înainte și continuă și după 1 iunie și la care sunt invitați deopotrivă cei mici și cei mari pentru a se bucura împreună.

sursa: Agerpres

