David Popovici, recompensat de Guvern cu 200.000 de euro. Ciucă: Recunoaștem performanța excepțională a acestui sportiv

David Popovici, campion mondial 100 și 200 metri liber

La sfârșitul ședinței de guvern de joi, prim-ministrul Nicolae Ciucă a anunțat o decizie de ultimă oră a cabinetului său.

Astfel, el a declarat că "Astăzi, în cadrul şedinţei de guvern, am luat decizia de a recunoaşte performanţa sportivului nostru David Popovici şi în felul acesta am decis ca, fiind vorba despre o performanţă excepţională, să avem o recunoaştere pe măsură şi am hotărât să îi fie alocată din Fondul de rezervă al Guvernului o sumă în valoare de un milion de lei".

David Popovici, de 17 ani, a reuși o performanță unică în natația românească, cucerind două medalii de aur, la Campionatele Mondiale de natație, de la Budapesta 2022.

Popovici este al doilea înotător din toate timpurile care reuşeşte să câştige aur în probele 100 şi 200 m liber, în aceeaşi ediţie a Campionatelor Mondiale, după americanul Jim Montgomery, care a reuşit acest lucru în 1973, la Belgrad.

