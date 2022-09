David Popovici, aur în proba de 200 m liber din cadrul Campionatelor Mondiale de Nataţie pentru juniori din Peru

1:46,18 a fost timpul obținut de David Popovici și care i-a adus aurul mondial.

Popovici a fost urmat pe podium de ungurul Daniel Meszaros (1:48.98) și de italianul Filippo Bertoni (1:49.05).

How many records has David Popovici broken this summer? pic.twitter.com/XBbEPC7ZBx