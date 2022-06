David Popovici, elogiat de presa internațională, după dubla istorică de la Mondiale: "Popovici show!", "Faceți cunoștință cu noua 'torpilă', care poate schimba fața stilului liber"

L'Equipe amintește că David Popovici este primul înotător care, la doar 17 ani, a realizat dubla 100-200 din 1973 încoace. "Românul făcuse deja furori luni câștigând proba de 200 m liber, devenind cu, 1'43' '21 al patrulea cel mai rapid om din istorie la această probă", notează publicația franceză, resemnată după ce David l-a întrecut în competiție pe francezul Maxime Grousset, cel care s-a aflat în frunte o bună parte înainte de finish.

"Faceți cunoștință cu David Popovici, noua 'torpilă', care poate schimba fața stilului liber", au scris cei de la The Times. Britanicii îl compară astfel pe campionul român cu australianul Ian Thorpe, o legendă a natației mondiale, având în palmares 5 titluri de campion olimpic și 11 de campion mondial.

”Popovici show!", titrează cei de la Gazzetta dello Sport: "Triumf pentru românul născut în 2004, care a devenit al doilea om din istorie, după americanul Jim Montgomery în 1973, care reușește dubla la 100 și 200 de metri liber”. Publicația italiană oferă și prima declarație ”la cald” a dublului campion mondial de la Budapesta: "În primul rând, aș fi putut înota mai bine (n.r. - în semifinală a obținut 47.13), dar oboseala a început să se instaleze și mă bucur că s-a terminat. Mi se spune vrăjitorul din piscină? Am bifat unul dintre lucrurile de făcut la acest campionat".

Belgienii de la Nieuwsblad vorbesc despre "înotătorul minune român" și despre "fenomenul din România care a câștigat titlul mondial și la 100 de metri liber."

Swimming World Magazine scrie despre "copilul-minune" din România care "a fost nevoit să muncească din greu pe ultima bucată a cursei pentru a-și adjudeca a doua medalie de aur de la Campionatul Mondial de la Budapesta”.

O reacție a venit și de la pagina oficială a Jocurilor Olimpice, pe contul de Twitter, unde a fost postat mesajul "Se pare că totul a meritat, David Popovici", alături de alte mesaje care însoțesc două fotografii: "Trebuie să te trezești la 4 dimineața zilnic pentru antrenamente" și "Devenind dublu campion mondial la 17 ani."

Looks like it was all worth it, David Popovici! pic.twitter.com/eG5HrIzK5R