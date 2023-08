David Andrei Vlad, dublu medaliat cu aur la Olimpiada Internaţională „Ştiinţele Pământului”

Cele două medalii de aur au fost obţinute la proba teoretică şi la proba de proiect, alături de alţi doi membri ai lotului României.

„El a luat şi anul trecut medalie de bronz la Olimpiada Internaţională de Biologie, anul acesta a luat argint la aceeaşi olimpiadă internaţională, s-a calificat în lot de pe prima poziţie la Olimpiada 'Ştiinţele Pământului' şi iată vine cu două medalii de aur. Tânărul acesta a mers într-un progres continuu, este un tânăr deosebit, îmi place extraordinar de mult şi îl apreciez extraordinar de mult pentru că dincolo de aceste calităţi intelectuale clar demonstrate, este un om deosebit cu un caracter extrem de frumos, un tânăr foarte modest, respectuos şi are o prezenţă care pur şi simplu te face să te simţi bine. Este luminos de-a dreptul iar pentru şcoală este o performanţă în continuare, ne bucură. Suntem bucuroşi că a rămas elevul nostru chiar dacă a fost ofertat de alte licee, iată a rămas la Hasdeu şi sunt convinsă că nu regretă asta. A trecut clasa a XII-a”, a declarat, pentru Agerpres, directorul Colegiului Naţional "B. P. Hasdeu".

Olimpicul buzoian trage un semnal de alarmă cu privire la mediul înconjurător.

„A fost o olimpiadă foarte grea pentru că subiectele au fost de aşa natură, am avut de căutat informaţii din documente pe care ni le dădeau ei, descărcam dintr-o bază de date documente cu măsurători şi apoi noi urma să facem interpretare de date. Am avut timp scurt pentru sarcinile date, a fost mai complicat ca în anii trecuţi din ce m-am uitat pe subiecte la proba teoretică dar s-a terminat cu bine. La proba de proiecte a trebuit să ne alegem o temă, să facem măsurători de teren şi în laborator şi apoi o prezentare. A fost mult mai distractiv şi a fost o experienţă interesantă per total. Mai am un an de zile de liceu, încă nu m-am decis ce voi face după, în principiu aş vrea să fie ceva în domeniul biologic, nu sunt sigur dacă voi rămâne sau nu în ţară dar soluţia ideală pentru biologie ar fi plecarea din ţară. Trebuie să ştim să apreciem natura, să o respectăm. Spuneau în cadrul olimpiadei că natura o duce foarte bine şi fără om. Dacă protejăm natura, ne salvăm în primul rând pe noi, trebui să facem tot ce ne stă în putere să existăm pe planeta aceasta şi implicit ajutăm şi alte specii”, a precizat, pentru Aferpres, olimpicul David Andrei Vlad

ŞTIRILE ZILEI