Date personale privind milioane de români pot fi văzute ușor în platforma Coronaforms. Reprezentanții pacienților și medicilor cer măsuri urgente

Mai mulţi medici de familie, care au în evidență bolnavi cu Covid şi care fac teste rapide, au descoperit întâmplător că oricine are acces la platforma Coronaforms poate vedea datele personale ale unor pacienţi cu care n-are nicio legătură.

De o săptămână se străduiau să găsească un format în care să introducă listele cu bolnavii monitorizaţi, pentru decontarea serviciilor oferite.

Merg pe fişe de monitorizare, dau pe a doua posibilitate de filtrare, aleg varianta vindecat, merg jos la calendar şi aleg perioada.

Medicii au urmat paşii, dar surpriză: au constatat cu stupoare că le apar datele unor pacienţi de care nu s-au ocupat.

Dr. Daciana Toma, medic de familie, secretar SNMF: Am fost cu toţii descumpăniţi că stai, că nu e în regulă, de ce să-mi vezi tu fişele mele de pacienţi. Eu nu am încercat niciodată să văd fişele altcuiva. Nici nu mi-am pus problema că aş avea posibilitatea să văd altceva decât ceea ce am de lucru. Nu am avut curiozotăţi din astea până s-a întâmplat aseară lucrul ăsta. Colegii erau absolut disperaţi.

Dr. Raluca Zoițanu, preşedintele Federaţiei Naţionale a Patronatelor Medicilor de Familie: Toţi cei care testăm, atunci când dorim să introducem testul, dacă facem o cătare cu numele pacientului, găsim toţi oamenii din România care sunt înregistraţi în Coronaforms cu acelaşi nume, cu CNP, seria şi numărul buletinului, adresa.

Diana Brâncuș, jurnalist senior TVR: Am rugat-o pe doamna doctor care nu-mi este medic de familie să introducă şi numele meu şi, surpriză: au apărut toate datele mele din cartea de identitate, inclusiv adresa de domiciliu, şi aceasta fără să introducă şi codul numeric personal.

În platforma oficială Coronaforms apar date personale privind milioane de români. Sunt înregistraţi nu doar cei aproape 3,2 milioane de pacienţi confirmaţi cu Covid, ci şi cei care au avut doar teste negative.

Vasile Barbu, preşedinte, Asociaţia Naţională pentru Protecţia Pacienţilor: Dacă tastăm şi căutăm un nume pe platformă, deşi am cod de acces, şi îmi apare o listă întreagă de persoane, e foarte grav. Trebuie doar să avem o cheie, să aibă acces doar persoana desemnată pe un anumit episod de boală şi de evaluare a stării de sănătate a mea. Să se blocheze orice acces urgent.

Platforma poate fi accesată doar pe bază de cont personal şi semnătură digitală, de către specialiştii desemnaţi de Ministerul Sănătăţii. Sunt cei care se ocupă de testări, de tratarea şi monitorizarea pacienţilor cu Covid, precum şi de anchetele epidemiologice. Numai medici de familie sunt în jur de zece mii.

Dr. Raluca Zoițanu, preşedintele Federaţiei Naţionale a Patronatelor Medicilor de Familie: Sunt date extrem de sensibile la care nu ar trebui să avem acces astfel doar pe baza numelui, doar când avem pacientul cu buletinul în faţă să identificăm pacientul în sistem. Este o problemă destul de gravă. Noi suntem flataţi că statul are încredere în noi, în medici, în personalul din laboratoarele de analize unde se mai testează, de la Ambulanță, că doar noi accesăm aceste date, dar chiar şi noi nu ar trebui să avem acces la atât de multe date despre orice pacient.

Dr. Daciana Toma, medic de familie, secretar SNMF: Nu ştiu dacă cineva care lucrează în sistem are vreo treabă să controleze pacienţii cu care nu lucrează în momentul ăla. Pentru mine, ca medic care utilizez Coronaforms, care testez, care monitorizez, faptul că în momentul în care introduc un CNP îmi arată datele pacientului este o facilitate.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, care a realizat platforma, ne-a transmis că a respectat cerinţele primite de la autorităţile sanitare.

Platforma trebuie să respecte cerinţele privind protecţia datelor personale, arată autoritatea în domeniu, care cere Ministerului Sănătății să ia măsurile necesare. Regulamentul european în domeniu prevede, între altele, că, pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător, trebuie criptate informaţiile şi asigurată confidenţialitatea.

Ministerul Sănătății ne-a transmis că respectă toate prevederile legale și că îmbunătățește în permanență gradul de securitate al aplicației. În plus, a explicat că a fost nevoie ca personalul medical, singurul care are acces, să poată căuta un pacient doar în baza numelui pentru că au fost mulți oameni testați fără CNP sau documente de identificare. „Corona-forms" reprezintă singura sursă prin care sunt gestionate informațiile privind testările și infect[rile cu virusul SARS-CoV-2.

