Darren Cahill, prima reacție după încheierea colabărării cu Simona Halep: Eu îți mulțumesc, Simo, pentru că mi-ai permis să fiu alături de tine în această călătorie incredibilă

Simona Halep a anunțat miercuri, printr-o postare pe conturile de socializare, că ea și antrenorul australian Darren Cahill încheie colaborarea după 6 ani în care au lucrat împreună.

Sportiva a făcut anunțul printr-un mesaj emoționant pentru antrenorul alături de care a obținut cele mai mari performanțe ale carierei: ''După şase ani minunaţi în care am lucrat împreună, Darren şi cu mine am decis să punem capăt colaborării noastre profesionale. Îţi mulţumesc D pentru tot, pentru că m-ai făcut o jucătoare de tenis şi o persoană mai bună.''

Antrenorul australian, aflat în carantină în Australia la întoarcerea din Statele Unite, a reacționat la câteva ore după postarea Simonei și i-a dat un răspuns emoționant: "Nu, eu îți mulțumesc, Simo, pentru că mi-ai permis să fiu alături de tine în această călătorie incredibilă. Îmi amintesc poza asta (de la Roland Garros 2018, n.r) de parcă ar fi fost ieri. Este doar una dintre multele amintiri grozave. Ești o jucătoare extraordinară, dar mai ales o persoană minunată și un prieten adevărat. Toate cele bune, Simo!"

After six wonderful years working together, @darren_cahill and I have decided that it’s time to end our working relationship.



Thank you D for everything, for making me a better tennis player and a better person. pic.twitter.com/VOEt4i81Bf