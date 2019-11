Darren Cahill, intervenție dură în timpul meciului dintre Simona Halep și Pliskova: "Ultimele trei game-uri au fost o rușine!" The Guardian: O decizie ciudată și o intervenție greu de privit

Simona Halep și Darren Cahill la on court coaching

Simona Halep a pierdut primul set cu un neverosimil 0-6, în doar 20 de minute de joc, însă în al doilea set a avut o revenire spectaculoasă, și-a ridicat nivelul de joc și a câștigat cu 6-2. Sfaturile lui Darren Cahill de la on-court coaching au părut a o ajuta.

Românca a început și setul decisiv bine, a condus cu 2-0, după care Pliskova a câștigat trei game-uri la rând și a preluat conducerea, 3-2.

În acest moment, Darren Cahill a venit din nou la on court coaching și a avut o intervenție dură, în timp ce Simona se uita în jos fără a spune nimic: "Simo, uită-te la mine! Ultimele trei game-uri au fost o rușine! Haide! Nu poți câștiga acest meci dacă joci cum ai făcut-o în ultimele trei game-uri. Ai pierdut energie, joci scurt, faci altceva decât am stabilit. Uită de rezultat! Cum ai de gând să termini acest meci? Depinde de tine. Poți să termini cu energie, cu focus sau poți continua să faci ce ai făcut în ultimele trei game-uri și nu ai nicio șansă să câștigi. Dă-ți o șansă și revin-o în meci! Depinde de tine! Joci destul de bine ca să te pui într-o situație câștigătoare, poți să câștigi acest meci, am deplină încredere! Fiecare punct pe rând. Ai o alegere de făcut aici. Este despre cum ai de gând să te definești pe tine ca sportiv, ca și competitor. Nici nu e vorba despre rezultat aici, e vorba despre ceea ce s-a întâmplat în ultimele 15 minute."

Intervenția nu a ajutat, următoarele două game-uri fiind câștigate tot de Pliskova, care a condus cu 5-2. Simona a reușit să recupereze două game-uri și, la 4-5, a servit pentru a rămâne în meci, însă a pierdut game-ul și meciul.

Publicația britanică The Guardian a criticat, într-un articol, intervenția dură a antrenorului australian: "Desigur, acest meci rămâne de neuitat pentru intervenția antrenorului lui Halep, Darren Cahill, care, după ce Pliskova a câștigat trei game-uri consecutiv pentru 3-2, a catalogat atitudinea Simonei drept "o rușine". O decizie ciudată, după un game în care a luptat din greu și nici nu a părut că ajută prea mult. A fost o intervenție greu de privit."

Și fosta jucătoare britanică de tenis Jo Durie a criticat, în comentariul meciului de la BT Sport, discursul lui Darren cahill, pe care l-a catalogat drept "șocant și umilitor". "Sunt momente când trebuie să te enervezi, dar cred că a fost prea mult", a comentat Jo Durie.

Și antrenorul britanic Nigel Sears a afirmat că discursul lui Cahill a fost prea dur: "Darren a avut dreptate în ce a transmis, dar a fost prea puternic felul în care a ales să o facă și cuvintele alese."

După meci, Simona Halep nu a părut afectată de intervenția dură a antrenorului și a glumit într-o postare pe Instagram, unde a postat o fotografie de la un on court coaching mai vechi.

"Nu e ușor să-l enervez, dar azi, în sfârșit, am reușit", a scris Simona pe pagina de socializare.

Simona Halep și Darren Cahill au anunțat că reiau oficial colaborarea din sezonul următor, 2020, după un an de pauză, dar antrenorul australian a ținut să fie prezent și la Turneul Campioanelor, desfășurat din acest an la Shenzen, în China.

ŞTIRILE ZILEI