Daria Dughina, înmormântată cu funeralii de stat. Dughin: Avem nevoie doar de victorie. Fiica mea s-a jertfit pe acest altar

Tatăl ei, Aleksandr Dughin, un apropiat al preşedintelui rus, ar fi stat numai sub sedative din momentul atentatului.

Sitting beside Darya Dugina's parents at today's funeral is Orthodox tycoon Konstantin Malofeyev pic.twitter.com/9vIshI9Zd8

Dughina a fost depusă la turnul de televiziune Ostakino, iar ceremonia a fost transmisă de mare parte din televiziunile ruse de stat.

Alexander Dughin a tinut un scurt discurs la funeralii, în care pare devastat și în care pretinde că fiica sa a fost un erou și o luptătoare!

El a cerut răzbunare prin victoria totală în Ucraina.

”Dar noi nu putem fi zdrobiți nici măcar de asemenea lovituri insuportabile (...) Avem nevoie de victoria noastră. Fiica mea și-a sacrificat viața pe acest altar. (...) Așa că învingeți, vă rog!“

#BREAKING: Darya Gugin's funeral live update.

Watch: Alexander #Dugin is devastated and drunkenly claiming his terrorist daughter was a hero and a fighter! pic.twitter.com/XLOvWTDfVK