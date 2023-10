Dănuţ Lupu, condamnat definitiv la 7 luni şi 10 zile de închisoare cu executare, pentru conducere repetată fără permis. Fostul fotbalist a fost dat în urmărire de Poliția Română

Condamnat în primă instanță de Judecătoria Cornetu la o pedeapsă de șapte luni și 10 zile, Dănuț Lupu a făcut apel la Curtea de Apel București, dar nu a avut succes. Astfel, Lupu va fi nevoit să execute pedeapsa la penitenciarul Rahova.



Lupu a spus în faţa instanţei că a fost nevoit să conducă fără permis, pentru că nu se simțea bine şi nu a găsit niciun taxi.



Poliția Română l-a dat în urmărire, pentru că nu l-a găsit la domiciliu. Pentru Fanatik.ro, Dănuț Lupu a declarat că e plecat din țară și se întoarce la sfârșitul săptămânii.

A fost arestat și în Grecia, în anii 90

În vara anului 1990, Lupu ajungea de la Dinamo la Panathinaikos. La acea vreme, clubul elen era condus de Yiorgos Vardinogiannis, unul din cei mai bogaţi oameni din Grecia.

Dănuț Lupu a dezvăluit cum a intrat în închisoare, dar și că a vrut să se sinucidă după ce a luat mai multe pastile.

"M-a chemat la el în birou și de acolo m-au arestat. Omul avea o putere extraordinară la vremea aia, cel puțin în perioada 1990 - 1996. Făcea ce voia el în Grecia, chiar numai ce voia el făcea. Acolo era o lege atunci, nu aveai voie să stai mai mult de două săptămâni în arest. Eu am stat vreo lună și jumătate.

Coboram peste stradă și îmi luam țigări. Nici poliștiștii de acolo nu credeau că o să mă duc. După o lună jumătate am fost transferat la Căminul Central și am stat vreo lună și ceva acolo. Eu am fost arestat din cauza faptului că am dat în el. I-am dat un pumn.

(n.r. despre pastilele pe care le-a luat) Trei zile nu am știut de mine. Eu, dacă am fost vinovat de-a lungul vieții mele, am tăcut din gură, dar dacă știam că nu am nicio vină... Am fost dus la spital. Nu știu ce a fost în mintea mea. (n.r. dacă a vrut să se sinucidă) Da. Trebuia să stau arestat acolo că a vrut el? Orice ar spune lumea, eu am fost arestat din cauza faptului că am dat în el", a spus Lupu.

