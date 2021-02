Daniel Mischie (HORA) a solicitat prefectului Capitalei ca restaurantele să funcţioneze până la un lockdown complet

Restaurant închis / FOTO: Autor: ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Nu există o justificare pentru care restaurantele ar trebui să fie închise. Pentru acest lucru, am solicitat desprinderea restaurantelor de coeficientul de 3 la mie şi funcţionarea lor la 30% din capacitate în interior şi cu restricţiile cunoscute pe terasă, până în momentul unui lockdown complet, dacă va fi cazul vreodată, şi al doilea lucru pe care l-am solicitat prefectului este să transmită reprezentanţilor Guvernului că industria are nevoie de deblocarea plăţilor pe măsura privind 20%. Am reamintit că, astăzi, la Tribunalul Municipiului Bucureşti, HORA are depusă o acţiune prin care contestă deciziile Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, respectiv la Curtea de Apel a Municipiului Bucureşti. HORA are iarăşi o acţiune prin care contestă hotărârile de Guvern prin care sunt impuse restricţii industriei HoReCa", a spus Daniel Mischie, la ieşirea de la întrevederea avută, miercuri, de reprezentanţi ai HoReCa cu prefectul Capitalei.

În ceea ce priveşte penalizarea celor care încalcă restricţiile, Mischie a spus că există o propunere făcută de Prefectura Capitalei, care le va fi transmisă în perioada următoare.

"Cert este că dorim să evităm abuzurile, pe de o parte, pe de altă parte dorim să evităm încălcările flagrante. În acest sens, pentru încălcări repetate sau încălcări flagrante practic se va putea ridica autorizaţia de funcţionare temporar", a spus Daniel Mischie.

Ordonanţa de urgenţă pentru compensarea pierderilor din industria HoReCa a fost adoptată în şedinţa de guvern din 4 decembrie 2020.

"Au fost adoptate câteva proiecte de ordonanţă de urgenţă şi hotărâri foarte aşteptate în domeniul economic, mai ales în ceea ce priveşte persoanele afectate de efectele economice ale pandemiei de COVID-19. Astfel, a fost prelungită măsura şomajului tehnic şi a fost flexibilizat programul de muncă numit Kurzarbeit, până la 30 iunie 2021. De asemenea a fost adoptată ordonanţa de urgenţă pentru compensarea pierderilor din industria HoReCa, în cuantum de 20% din diferenţa dintre cifra de afaceri din 2020 faţă de cea înregistrată în 2019", a arătat şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Guvern.

