Daniel Fenechiu, PNL: Coalițiile nu se fac pe criterii de dragoste, nici de doctrină. Sunt conștient că la capitolul 'imagine' guvernul nu stă extraordinar de bine. Scenariu: Tot Cîțu va fi propunerea PNL

Întrebat dacă PNL mai întrevede vreo colaborare cu USR-PLUS, Daniel Fenechiu a răspuns: "Coalițiile în România nu se fac nici pe criterii de dragoste, nici pe criterii de doctrină, se fac în general pornind de la compatibilitățile și elementele comune dintre electoratele formațiunilor politice care ar putea să colaboreze la facerea unui guvern. Din punctul ăsta de vedere, noi avem o problemă serioasă, pentru că sunt mulți români care și-au pus speranța că guvernul PNL - USR PLUS - UDMR va livra reformele promise și suntem în situația în care, iată, după 9 luni de zile, avem o problemă serioasă în arcul guvernamental, unul din partenerii noștri vrea demiterea guvernului, timp în care ceea ce am livrat este mult mai puțin decât se așteptau românii".

"Această situație se suprapune pe o perioadă în care avem o creștere a prețurilor la energie, avem anumite consecințe ale unui puseu inflaționist, deci avem o serie de lucruri, reformele nu s-au mișcat extrem de repede și datorită faptului că am venit după un an de pandemie (...) și, prin urmare, eu sunt conștient de faptul că la capitolul 'imagine' în rândul românilor guvernul nu stă extraordinar de bine, însă cred și știu de la românii cu care stau de vorbă că ei apreciază și observă, văd că premierul Cîțu și guvernul încearcă să imprime o linie reformistă, să ia măsurile de care România are nevoie, dar iată că ne trezim în situații de acest gen", a adăugat Fenechiu.

Întrebat dacă Florin Cîțu putea să fie mai diplomat și să aibă mai multe discuții cu cei de la USR-PLUS, Daniel Fenechiu a arătat că post-factum se pot face multe analize. "S-a pornit foarte greșit în această aserțiune, pe ideea că proiectul 'Anghel Saligny' ar fi un proiect al lui Florin Cîțu. Nu. 'Anghel Saligny' este un proiect al Partidului Național Liberal, e susținut de președintele partidului, Ludovic Orban, care l-a promovat din ianuarie, este prins în planul de guvernare, deci îl avem prins în detaliu cu măsurile care ar urma să fie finanțate prin proiectul 'Anghel Saligny', este susținut de comunități", a arătat Fenechiu.

"Părerea mea este că PNL va merge la discuțiile cu Klaus Iohannis cu propunerea Florin Cîțu, asta este părerea mea, și la modul cum cunosc colegii și cum văd atmosfera din partid, nu am nicio îndoială că așa vor arăta lucrurile", a conchis Daniel Fenechiu.

ŞTIRILE ZILEI