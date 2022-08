Danemarca trimite instructori militari în Marea Britanie pentru a pregăti soldați ucraineni

Interviul precede o conferinţă care se va desfășura joi la Copenhaga, unde miniştrii Apărării britanic, danez şi ucrainean vor discuta despre sprijinul pe termen lung pentru Ucraina.

Sprijinul va include pregătire militară, pregătire pentru operaţiuni de deminare şi livrări de arme.



''În viitorul apropiat, Danemarca trimite 130 de instructori militari la un proiect de pregătire britanic'', a afirmat Bodskov.



El a declarat pentru publicaţia Jyllands-Posten că instructorii vor furniza pregătire militară de bază, inclusiv pentru luptă urbană şi operaţiuni tactice, pentru soldaţi ucraineni fără nicio experienţă militară sau cu experienţă limitată.

