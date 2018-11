Declarație Viorica Dăncilă EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Dăncilă a răspuns astfel unei întrebări despre informaţiile din spaţiul public, potrivit cărora guvernul, sub o formă sau alta, asumată sau nu de un membru al cabinetului, ar pregăti o ordonanţă de urgenţă cu privire la amnistie şi graţiere.



"Am spus şi repet, nu am discutat cu niciun ministru, nu am pe masa prim-ministrului, nu am avut nicio discuţie în acest sens. Deci, de ce să vorbesc despre ceva despre care nu am discutat? Am văzut că s-a lansat în spaţiul public, am văzut solicitări în spaţiul public, am văzut critici, dar eu, ca prim-ministru, vă spun că pe masa prim-ministrului nu există aşa ceva şi nu am avut o discuţie cu un ministru în acest sens", a declarat Viorica Dăncilă joi seară, la finalul galei "100 pentru Centenar".

O ordonanță de urgență pentru amnistie și grațiere ar fi o catastrofă pentru România, a avertizat joi după-amiază președintele Klaus Iohannis.

"Adoptarea unei astfel de ordonanțe ar declanșa o criză fără precedent în România. Fac un apel la politicienii din PSD care sunt lucizi ca să întreprindă orice consideră ei ca o astfel de ordonanță să iasă din discuție și să nu fie aprobată în guvern. Repet, o astfel de ordonanță ar declanșa o criză politică fără precedent", a declarat președintele, la Palatul Cotroceni.

